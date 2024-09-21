Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В ближайшие годы выручка ASML не будет расти прежними темпами
Китай подведёт, как и Intel.

Третий квартал скоро завершится, и его итоги нидерландский поставщик оборудования для производства чипов ASML будет подводить 16 октября, в числе первых среди участников рынка. Аналитики Morgan Stanley свой прогноз по курсу акций этой компании снизили с 925 до 800 евро за штуку, хотя сейчас ценные бумаги ASML расположились чуть ниже последней отметки. Процветанию бизнеса компании, по мнению экспертов, в ближайшие пару лет будут мешать сразу несколько факторов.

Источник изображения: ASML

Во-первых, в следующем году рынок микросхем DRAM перейдёт в фазу снижения спроса, если не учитывать переживающий бум сегмент HBM. Во-вторых, отмена Intel своего решения приступить к строительству двух передовых предприятий в Германии также скажется на объёме заказов ASML. Наконец, желание китайских производителей чипов закупить побольше оборудования этой марки начнёт упираться не только в расширяющиеся санкции, но и в банальное перенасыщение рынка. Сейчас поставки оборудования для выпуска чипов в Китай обеспечивают примерно половину выручки ASML, поэтому данный фактор в случае ухудшения обстановки может оказать серьёзное влияние на бизнес нидерландского поставщика.

#intel #аналитика #китай #финансы #полупроводники #литографическое производство #asml
+
Написать комментарий (0)
Идея о выделении контрактного бизнеса из структуры Samsung наименее перспективна
По слухам, возможностью купить Intel интересуется Qualcomm
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
22
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
117
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
25
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
106
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
42
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
9

Сейчас обсуждают

Бoтo -- Чaт
08:04
Итого имеем около 33 (6,5 + 6,5х4) тысяч загребаемых в ВСУ некроинцев. По сводкам МО РФ в среднем у Некроины ежедневно убывает в ходе БД порядка 2000 рыл, 2000х30=60000 тушек в месяц. 60000-33000=2700...
Американские регуляторы хотят через суд принудить Илона Маска к даче показаний по делу о покупке Twitter
Cowboy Huggies
07:52
Эту ЧСВ-девоньку явно муж содержит, сидит у него на шее, а сама ничего делать не может, либо это фейк, админ сидит, говном всех поливает, типа вы бомжары, идите в ситилинке по нашем ссылкам купите что...
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Cowboy Huggies
07:47
Так что это глупо судить, что человек бомжара, если у него что-то хуже, чем у тебя, тупая логика.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Андрей Касянчук
07:46
Опять повторение пройденного материала от начала-середины 2010-х? Опять с поменявшим имяник горе-суперпрофессионалом от нервосети?
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
Евгений Машков
07:41
И кому теперь верить, везде пишут что пента лучше, а тут вообще нет, стоит выбор между пента и noctua u14s
Тест и обзор кулера PentaWave Z06D
Blackengine
07:34
Не даром уже хотят выкинуть идею настольных цп на мороз.
По слухам, возможностью купить Intel интересуется Qualcomm
Святослав Базалиев
07:28
Они расход похоже считают за каждый проход по контуру) Как с CO2 в машинах))) тупо, что налоги ввести какие нибудь)
На генерацию 100 слов с помощью GPT-4 требуются примерно полтора литра чистой воды
TeXtremeT
07:21
В Протвино достраивать теперь будут свой, лол. Там всё закуплено и законсервировано, со времен СССР.
ЦЕРН закроет доступ российским ученым к Большому адронному коллайдеру
Иван Иванов
07:06
Фигню какую то внутрь напихал...
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
FelsheR-BANz
06:58
В п/к на не новом проце и ддр4, монитор и колонки по 60-80тыс = самое важное! Не учите автора - он профессиОнал!
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем