Китай подведёт, как и Intel.

Третий квартал скоро завершится, и его итоги нидерландский поставщик оборудования для производства чипов ASML будет подводить 16 октября, в числе первых среди участников рынка. Аналитики Morgan Stanley свой прогноз по курсу акций этой компании снизили с 925 до 800 евро за штуку, хотя сейчас ценные бумаги ASML расположились чуть ниже последней отметки. Процветанию бизнеса компании, по мнению экспертов, в ближайшие пару лет будут мешать сразу несколько факторов.

Источник изображения: ASML

Во-первых, в следующем году рынок микросхем DRAM перейдёт в фазу снижения спроса, если не учитывать переживающий бум сегмент HBM. Во-вторых, отмена Intel своего решения приступить к строительству двух передовых предприятий в Германии также скажется на объёме заказов ASML. Наконец, желание китайских производителей чипов закупить побольше оборудования этой марки начнёт упираться не только в расширяющиеся санкции, но и в банальное перенасыщение рынка. Сейчас поставки оборудования для выпуска чипов в Китай обеспечивают примерно половину выручки ASML, поэтому данный фактор в случае ухудшения обстановки может оказать серьёзное влияние на бизнес нидерландского поставщика.