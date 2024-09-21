На дачу показаний он не является почти целый год.

Десятого сентября Илон Маск (Elon Musk), согласно постановлению суда от 31 мая текущего года, должен был явиться в Лос-Анджелес для встречи с представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) для дачи показаний по делу о покупке им в 2022 году социальной сети Twitter, которую он позже переименовал в X. Как напоминает Reuters, весной 2022 года миллиардер начал скупать акции Twitter, но слишком поздно раскрыл информацию о наличии у него пакета в размере более 5% акций.

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На прошлой неделе Маск так и не явился на встречу с регуляторами, предупредив их об отмене визита всего за три часа. В качестве оправдания его представители приводят необходимость присутствия на пуске космической миссии Polaris Dawn во Флориде. По данным представителей миллиардера, это было важно с точки зрения безопасности астронавтов, отправляемых в космос.

Представители SEC возразили, что о пуске космического корабля Маску было известно заранее, и названная причина не может оправдывать его отсутствие на встрече с ними с целью дачи показаний по делу. Миллиардер уже второй раз за последние 12 месяцев уклоняется от встречи с представителями органа власти, который он откровенно недолюбливает. Теперь SEC настаивает на применение судебных мер обеспечения явки Илона Маска для дачи показаний. Новая встреча назначена в офисе SEC на третье октября, но у представителей ведомства имеются опасения, что Маск придумает новое оправдание, чтобы не явиться на неё.