Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
По слухам, возможностью купить Intel интересуется Qualcomm
Но некоторые активы пришлось бы пристроить другим владельцам.

Вечером в пятницу издание The Wall Street Journal разродилось резонансным материалом о ведении Qualcomm переговоров по покупке компании Intel. Даже если последняя не нужна потенциальному покупателю целиком, от «лишних» активов он мог бы в дальнейшем избавиться. Капитализацию Intel до появления этих слухов оценивали в $87 млрд, но после публикации материала первоисточником курс акций Intel вырос более чем на 3%. Кстати, акции Qualcomm упали в цене на 2,9%, но капитализация этой компании всё равно достигает $194 млрд.

Источник изображения: Intel

Кроме того, на продаже частей бизнеса Intel другим инвесторам могли бы настоять антимонопольные регуляторы, как поясняет первоисточник. Впрочем, само их неизбежное повышенное внимание к такой сделке делает её маловероятной. Представители обеих компаний комментировать подобные слухи Bloomberg отказались. Более шести лет назад Qualcomm уже пыталась поглотить Broadcom, но сделка была заблокирована занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом (Donald Trump).

#intel #qualcomm #сделка #слухи
1
Показать комментарии (1)
Акции Mobileye выросли на 15% после заявлений Intel об отсутствии намерений продать основную часть её акций
Идея о выделении контрактного бизнеса из структуры Samsung наименее перспективна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
21
Пацанский апгрейд на Intel Xeon E5-2667 v3
117
7, 8 или 65 нанометров - чего на самом деле достиг Китай
18
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 - cнова пытаюсь установить на ПК
25
Обзор смартфона Doogee S200 и сравнение его с Oukitel WP19
1
Почему нельзя экономить на материнской плате, и сколько fps теряет видеокарта с интерфейсом PCIe 3.0
106
Обзор электронной книги PocketBook 700 Era Color с цветным экраном E Ink Karta 3
2
О Sony PlayStation 5 Game Boost и с чем его едят
2
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
40
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Сентябрь)
7

Сейчас обсуждают

FelsheR-BANz
06:42
Господа европейцы отвыкли без слуг и служанок.
Евросоюз заявил что не будет выдавать украинских беженцев для пополнения ВСУ
Yвесёделерчuk
06:41
"Разработана она была в Советском Союзе в 1950-х годах." Украдено в ссср через 10++ лет после разработки. 6AK5 was developed by Bell Labs / Western Electric and used extensively as an I.F. amplifier i...
На радиолампах 6Ж1П времён СССР китайцы сегодня собирают электронику и продают её на Алиэкспресс
ark-bak
06:38
Вот это поворот.
По слухам, возможностью купить Intel интересуется Qualcomm
FelsheR-BANz
06:37
Что с фашистов взять? Ни чего нового, слепое подражание Гитлеру. А России опять ставить после освобождения? Юнеско оплатит?)
Власти Одессы согласуют с ЮНЕСКО снос памятника Пушкину на Думской площади
Такой то
06:32
мерзкий клоун пытается смешить
Зеленский ввел санкции против России, Ирана и Китая
Gerr_Lord87
06:20
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
Konstantin Skorik
06:20
Украина уже попросила себе на "испытание"?
Великобритания впервые публично продемонстрировала свой новейший танк Challenger 3
century84
05:46
Сало запретил продавать?
Зеленский ввел санкции против России, Ирана и Китая
Gerr_Lord87
05:42
Самое верное, это смотреть видео сравнения, а не делать результаты по картинкам, которых можно в лёгкую отфотошопить. Сегодня нужно будет скачать игру и лично проверить, чтоб сделать видос.
God of War Ragnarök слишком требовательная и нуждается в видеокарте за 50 000р для 1080р@60 fps
century84
05:42
Уже "весь мир" не с нами.
Евросоюз заявил что не будет выдавать украинских беженцев для пополнения ВСУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем