Но некоторые активы пришлось бы пристроить другим владельцам.

Вечером в пятницу издание The Wall Street Journal разродилось резонансным материалом о ведении Qualcomm переговоров по покупке компании Intel. Даже если последняя не нужна потенциальному покупателю целиком, от «лишних» активов он мог бы в дальнейшем избавиться. Капитализацию Intel до появления этих слухов оценивали в $87 млрд, но после публикации материала первоисточником курс акций Intel вырос более чем на 3%. Кстати, акции Qualcomm упали в цене на 2,9%, но капитализация этой компании всё равно достигает $194 млрд.

Источник изображения: Intel

Кроме того, на продаже частей бизнеса Intel другим инвесторам могли бы настоять антимонопольные регуляторы, как поясняет первоисточник. Впрочем, само их неизбежное повышенное внимание к такой сделке делает её маловероятной. Представители обеих компаний комментировать подобные слухи Bloomberg отказались. Более шести лет назад Qualcomm уже пыталась поглотить Broadcom, но сделка была заблокирована занимавшим тогда пост президента США Дональдом Трампом (Donald Trump).