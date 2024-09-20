У AMD это получилось с трудом, Intel только готовится к подобному шагу.

Хотя Intel пока и не думает расставаться со своим подразделением по контрактному производству чипов, она делает его всё более самостоятельным с тремя основными целями. Во-первых, некоторая дистанция между этими структурами позволит завоевать доверие новых клиентов, многие из которых являются прямыми конкурентами Intel в других сферах. Во-вторых, увеличение клиентской базы позволит компании более эффективно оправдывать инвестиции в новые техпроцессы, которые неуклонно растут. Наконец, со временем Intel надеется привлечь новых инвесторов к поддержке своего контрактного бизнеса.

Как поясняет DigiTimes, в случае с южнокорейской компанией Samsung Electronics, чей контрактный бизнес тоже находится не в лучшей форме, подобные доводы не работают. За счёт перекрёстного субсидирования — например, средств, получаемых за реализацию памяти, Samsung ещё может держаться на плаву, а самостоятельный контрактный производитель на базе её профильных активов останется убыточным достаточно долго, чтобы на корню загубить саму идею.

Источник изображения: Samsung Electronics

Даже AMD отдалялась от своих производственных активов очень долго. О создании на их основе компании GlobalFoundries было объявлено в 2009 году, но последние акции этой компании AMD продала лишь в 2021 году. И на протяжении всего этого времени убытки GlobalFoundries преимущественно покрывались из средств терпеливых арабских инвесторов. Однако, при подсчёте потенциальных затрат на освоение 7-нм техпроцесса даже их терпение лопнуло, и компании пришлось ограничится более зрелыми технологиями в дальнейшей деятельности.

Зато попытки Intel реорганизовать свой бизнес могут создать более благоприятные для Samsung условия на рынке контрактных услуг по производству чипов. Тем более, что от фактической монополии TSMC в передовом сегменте литографии многие клиенты начинают уставать, и даже глава NVIDIA теоретически не исключает возможности перехода к другому подрядчику. Правда, об этом он рассуждает только в контексте потери доступа к тайваньским предприятиям TSMC, но сути это особо не меняет.