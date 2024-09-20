И для этого понадобится поставлять в страну производительные ускорители вычислений.

Агентство Bloomberg сообщило о договорённости между NVIDIA и компанией G42 из ОАЭ по поводу сотрудничества в сфере моделирования климата и предсказания погоды. Профильный вычислительный центр, который будет использовать до 100 петабайт геофизических данных и ускорители NVIDIA, появится на территории ОАЭ и поможет точнее формировать прогноз погоды и предсказывать более долгосрочные изменения климата.

Источник изображения: NVIDIA

Представители G42 выразили уверенность, что сотрудничество с NVIDIA поможет ОАЭ не только заниматься инновационной деятельностью, но и принять участие в решении проблем мирового масштаба. С мая текущего года власти США ограничили перечень поставляемых в ОАЭ и Саудовскую Аравию ускорителей вычислений, поэтому пока сложно с уверенностью сказать, на каких условиях будет строиться вычислительная инфраструктура G42 в рамках данного проекта. На прошлой неделе возникли слухи, что ряд ограничений со стороны США в этой сфере будет снят как минимум в отношении Саудовской Аравии.