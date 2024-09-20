Техпроцессы класса 3 нм всё равно будут находить ограниченное применение.

Аналитики TrendForce напомнили, что в прошлом году выручка контрактных производителей чипов упала более чем на 14%, причём без учёта лидирующей на рынке TSMC это падение превысило 20%. В текущем году выручка всех контрактных производителей чипов в совокупности может вырасти на 16%, но без учёта динамики TSMC рост ограничится 3,2%. Техпроцессы от 7-нм до 3-нм обеспечат контрактным производителям в среднем 45% выручки в 2025 году. У TSMC этот показатель выше уже сейчас, поскольку она концентрируется на высокодоходных услугах с использованием передовой литографии.

Источник изображения: NVIDIA

Спрос на услуги по упаковке чипов методом 2,5-мерной компоновки будет превышать предложение, выручка на этом направлении вырастет в следующем году более чем на 120%, но в совокупной выручке её доля не превысит 5%. В следующем году 3-нм техпроцесс войдёт в число массово используемых, но с его использованием будут выпускаться преимущественно центральные процессоры для ПК и смартфонов, а вот чипы для ускорителей вычислений будут использовать 5-нм или 4-нм техпроцессы. Если в следующем году выручка всей контрактной отрасли увеличится на 20%, то за вычетом TSMC рост не превысит 12%.