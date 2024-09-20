Вся жизнь впереди, надейся и жди.

По стечению обстоятельств, генеральному директору AMD Лизе Су (Lisa Su) на канале CNBC удалось выступить в тот день, когда Федрезерв США снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта, заметно повысив привлекательность фондового рынка для инвесторов. Тем более, что до конца текущего года должно будет состояться как минимум одно аналогичное снижение, судя по планам американских властей.

Источник изображения: AMD

В интервью ресурсу CNBC глава AMD призвала инвесторов запастись терпением, поскольку рынок систем искусственного интеллекта находится лишь на начальном этапе своего развития. «Мы все учимся чему-то, и вся эта история с ChatGPT присутствует в мире всего лишь около 18 месяцев», — заявила Лиза Су, добавив, что в технической сфере тренды раскрываются на протяжении многих лет. Прелесть момента, по словам главы компании, заключается в появлении спроса на вычисления, а её компания как раз ими и занимается. Вчера акции AMD успели вырасти в цене на 5,7%, поскольку они двигались синхронно с ценными бумагами многих других игроков сегмента систем искусственного интеллекта.