По крайней мере, в ближайшее время.

Одним из предполагаемых шагов Intel по улучшению своего финансового положения многие аналитики считали возможность продажи крупного пакета акций Mobileye, которые на 88% принадлежат материнской корпорации после IPO. Как сообщает Bloomberg, компании Intel пришлось выступить с официальным опровержением подобных слухов, и это вызвало сильнейший рост курса акций Mobileye за два года, достигший 15% в пределах одной сессии.

Источник изображения: Mobileye

Фактически, в пике акции Mobileye росли даже на 19%, продемонстрировав самый большой дневной прирост с 26 октября 2022 года. Intel пришлось пояснить, что компания верит в будущее технологий автономного вождения и уникальную роль Mobileye, как лидера в разработке и распространении передовых систем помощи водителю. Дело в том, что потратившая на покупку активов тогда ещё независимой Mobileye около $15 млрд корпорация Intel при нынешней капитализации этого эмитента около $11 млрд соответствующую сделку провела бы себе в убыток, поэтому продавать акции Mobileye сейчас для неё особого экономического смысла нет. Однако, это не отменяет возможности продажи части активов Mobileye в будущем.