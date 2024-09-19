Уникальный дизайн и не самые плохие характеристики.

AOC анонсировала новый игровой монитор AGON PRO PD34, дизайн которого вдохновлён Porsche 911. Новинка, созданная в сотрудничестве AOC и Porsche, получила корпус, напоминающий решётку радиатора легендарного спорткара.

AGON PRO PD34 — это не просто дань уважения культовому автомобилю. Монитор оснащён передовыми характеристиками, которые оценят геймеры и профессионалы. Тонкие рамки, эргономичная подставка из пескоструйного алюминия с регулировкой высоты, наклона и поворота — всё это подчёркивает премиальный статус устройства.

34-дюймовая QD-OLED панель обеспечивает невероятную контрастность 1,5 млн:1, глубокий чёрный цвет и реалистичное изображение. 10-битная глубина цвета (1,07 млрд цветов) гарантирует яркую цветопередачу, а широкий цветовой охват (100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3) — точность отображения.

Монитор сертифицирован VESA DisplayHDR и достигает пиковой яркости 1000 нит в режиме HDR, что позволяет комфортно использовать его даже при ярком освещении. AGON PD34 также оснащён специальными игровыми функциями, доступными через экранное меню: счетчик кадров, динамическая точка прицеливания и другие.

Изогнутый экран (1800R) и высокое разрешение (3440x1440) повышают эффект погружения в игры. Время отклика 0,03 мс (GtG) минимизирует размытие и шлейфы, а частота обновления 240 Гц обеспечивает плавность геймплея. Технология FreeSync Premium Pro предотвращает разрывы изображения.

AGON PRO PD34 оснащён современными интерфейсами: HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB 3.2, а также USB-C 3.2 Gen 2 с мощностью зарядки 65 Вт. Также имеются встроенные 8-ваттные динамики.