Ребрендинг — дело важное в маркетинге. Но пользователь может легко запутаться.

Компания AMD, по сообщениям инсайдеров, готовит линейку процессоров Ryzen 200 (Hawk Point Refresh) для ноутбуков, чтобы конкурировать с Intel Core 200 (Raptor Lake Refresh).

И AMD, и Intel планируют выпустить обновлённые версии своих процессоров для ноутбуков, несмотря на недавний запуск Ryzen AI 300 (Strix Point) и скорый выход Core Ultra 200 (Arrow Lake). OEM-производители заинтересованы в распродаже имеющихся запасов, а ребрендинг под новым именем — эффективный способ стимулировать спрос.

AMD Ryzen 200 будут основаны на семействе Hawk Point Refresh и иметь характеристики, близкие к Ryzen 8040. Максимальная конфигурация — 8 ядер Zen 4 с 16 потоками, до 8 Мбайт кэша L2 и 16 Мбайт L3. TDP составит 45-54 Вт. За графику будет отвечать Radeon 780M с 12 вычислительными блоками RDNA 3.

Из-за повышения со стороны Microsoft требований к производительности ИИ-сопроцессоров для Copilot+ до 45 TOPS, новые чипы AMD не будут позиционироваться как AI-направленные, так как максимальная производительность их NPU ограничена 16 TOPS, а платформа в целом — 39 TOPS.

Intel также готовит Raptor Lake Refresh, который станет уже третьим обновлением 13-го и 14-го поколений. Новая серия получит название Core 200, а не Core Ultra 200, которое зарезервировано для Arrow Lake и Lunar Lake. Максимальная конфигурация — 14 ядер (6+8), до 24 Мбайт кэша и TDP от 35 до 115 Вт. Встроенная графика останется прежней — Iris Xe с 96 исполнительными блоками.

AMD Ryzen 200 (Hawk Point Refresh) выйдут в начале следующего года, примерно в то же время, что и Strix Halo и Krackan. Первые ноутбуки с Intel Core 200 (Raptor Lake Refresh) появятся в продаже уже в этом году. Все они будут оснащены видеокартами текущего поколения (RTX 40 / RX 7000 / Arc A-Series). Ноутбуки с RTX 50 выйдут только на платформах следующего поколения.