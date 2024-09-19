Выпускать на нём 8-нм чипы не получится.

Ресурс TrendForce причудливым образом сочетает вполне серьёзные аналитические материалы собственного изготовления и довольно спорные по своему содержанию новости. Например, на этой неделе этот источник успел раструбить на весь мир, что в Китае появилось оборудование, позволяющее выпускать 8-нм чипы.

Источник изображения: Business Standard

Взявшись за более глубокий анализ имеющейся в публичном доступе информации, представители TrendForce пояснили, что показатель 8 нм относится именно к точности межслойного совмещения, и для выпуска 8-нм чипов в действительности требуется оборудование с точностью совмещения от 2 до 3 нм. Если же ориентироваться на разрешающую способность доступного в Китае оборудования местного производства, то она не превышает 65 нм, а для выпуска 8-нм чипов этот показатель должен быть не более 38 нм.

Разобравшись в вопросе, авторы первоначальной публикации приходят к выводу, что данное китайское оборудование можно применять для выпуска 55-нм чипов, но при наличии определённой довольно сложной технологической оснастки, а теоретическим пределом для него является выпуск 40-нм чипов. То есть, до заветных 8 нм там очень далеко.