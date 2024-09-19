Сейчас зарядные станции Tesla Supercharger на территории Северной Америки открыты для использования владельцами электромобилей многих других марок, но изначально они были заточены исключительно под специфику машин Tesla. Зарядный порт у них расположен в районе левого заднего крыла, но прочие производители в этом отношении каким-то единообразием не радуют. С учётом ограниченной длины зарядного кабеля на станциях Supercharger третьего поколения, это порождает определённые неудобства.
Предприимчивые производители переходников начали предлагать удлинительные кабели для владельцев электромобилей, использующих унифицированный с Tesla зарядный разъём NACS. Однако, как отмечает Electrek, специалисты Tesla предостерегают владельцев электромобилей использовать такие удлинительные кабели на общественных зарядных станциях Supercharger.
Во-первых, возросшее число соединений при подключении электромобиля через удлинитель не только снижает эффективность процесса зарядки, но и повышает риск короткого замыкания. По крайней мере, представители Tesla утверждают, что использовать удлинительные кабели нежелательно.
Во-вторых, по их же словам, удлинители не имеют системы жидкостного охлаждения и мониторинга температуры в районе зарядного разъёма. Соответственно, датчики в «пистолете» зарядного кабеля просто не смогут обнаружить перегрев в месте подключения к машине. Как отмечают в Tesla, подобное сочетание факторов уже становилось причиной коротких замыканий при использовании зарядных кабелей на станциях Supercharger в сочетании с удлинителем стороннего производства. Компания Tesla рассматривает возможность выпуска фирменного удлинителя, но из-за сложностей с реализацией его жидкостного охлаждения процесс зарядки наверняка будет происходить медленнее по соображениям безопасности.