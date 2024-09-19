Нужно довольствоваться тем, что есть.

Сейчас зарядные станции Tesla Supercharger на территории Северной Америки открыты для использования владельцами электромобилей многих других марок, но изначально они были заточены исключительно под специфику машин Tesla. Зарядный порт у них расположен в районе левого заднего крыла, но прочие производители в этом отношении каким-то единообразием не радуют. С учётом ограниченной длины зарядного кабеля на станциях Supercharger третьего поколения, это порождает определённые неудобства.

Предприимчивые производители переходников начали предлагать удлинительные кабели для владельцев электромобилей, использующих унифицированный с Tesla зарядный разъём NACS. Однако, как отмечает Electrek, специалисты Tesla предостерегают владельцев электромобилей использовать такие удлинительные кабели на общественных зарядных станциях Supercharger.

Источник изображения: Tesla

Во-первых, возросшее число соединений при подключении электромобиля через удлинитель не только снижает эффективность процесса зарядки, но и повышает риск короткого замыкания. По крайней мере, представители Tesla утверждают, что использовать удлинительные кабели нежелательно.

Во-вторых, по их же словам, удлинители не имеют системы жидкостного охлаждения и мониторинга температуры в районе зарядного разъёма. Соответственно, датчики в «пистолете» зарядного кабеля просто не смогут обнаружить перегрев в месте подключения к машине. Как отмечают в Tesla, подобное сочетание факторов уже становилось причиной коротких замыканий при использовании зарядных кабелей на станциях Supercharger в сочетании с удлинителем стороннего производства. Компания Tesla рассматривает возможность выпуска фирменного удлинителя, но из-за сложностей с реализацией его жидкостного охлаждения процесс зарядки наверняка будет происходить медленнее по соображениям безопасности.