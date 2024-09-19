С точки зрения организации быта специализированные роботы уже давно активно осваивают операции, связанные с очисткой горизонтальных и вертикальных поверхностей, но власти китайской столицы шагнули ещё дальше, разрешив стартапу EncoSmart использовать разработанных им человекообразных роботов для приготовления пищи, продаваемой людям. Соответствующее разрешение было выдано на прошлой неделе.
В рамках этого эксперимента роботы семейства Lava начнут жарить курятину во фритюре. Изделия EncoSmart не только способны манипулировать продуктами и посудой в процессе приготовления пищи, но и обучаться более качественному её приготовлению с учётом времени температурного воздействия на продукты. Система машинного зрения позволяет роботам распознавать ингредиенты и ассоциировать с ними определённые рецепты. Перечень используемых рецептов будет постоянно расширяться. В чём основатели EncoSmart уверены, так это в наличии на китайском рынке услуг общественного питания обширных наборов данных для обучения роботов приготовлению пищи.