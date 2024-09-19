Теперь вздрогнули не только столичные таксисты.

С точки зрения организации быта специализированные роботы уже давно активно осваивают операции, связанные с очисткой горизонтальных и вертикальных поверхностей, но власти китайской столицы шагнули ещё дальше, разрешив стартапу EncoSmart использовать разработанных им человекообразных роботов для приготовления пищи, продаваемой людям. Соответствующее разрешение было выдано на прошлой неделе.

Источник изображения: Fox, IMDb

В рамках этого эксперимента роботы семейства Lava начнут жарить курятину во фритюре. Изделия EncoSmart не только способны манипулировать продуктами и посудой в процессе приготовления пищи, но и обучаться более качественному её приготовлению с учётом времени температурного воздействия на продукты. Система машинного зрения позволяет роботам распознавать ингредиенты и ассоциировать с ними определённые рецепты. Перечень используемых рецептов будет постоянно расширяться. В чём основатели EncoSmart уверены, так это в наличии на китайском рынке услуг общественного питания обширных наборов данных для обучения роботов приготовлению пищи.