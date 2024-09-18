Все анонсы случились в рамках онлайн-презентации Logi Play 2024.

На ежегодной онлайн-презентации Logi Play 2024 компания Logitech раскрыла свои последние инновации в сфере игровых устройств. Производитель периферии анонсировал широкий спектр новых продуктов, включая клавиатуры, мыши, гарнитуры и оборудование для любителей автомобильных симуляторов. Случилось также неожиданное обновление для одной из популярных моделей мыши.

Начнём с беспроводной игровой клавиатуры G915 X, которую Logitech называет «самой продвинутой низкопрофильной игровой клавиатурой из когда-либо созданных». Толщина новинки составляет всего 23 мм, что действительно делает её одной из самых тонких низкопрофильных клавиатур на рынке, ориентированных на геймеров и профессионалов.

G915 X оснащена переработанными гальваническими переключателями с крестообразным штоком из POM-пластика. По заявлению Logitech, это повышает стабильность клавиш и снижает шум по сравнению с предыдущими переключателями с крючкообразным штоком. Точка срабатывания также была уменьшена с 1,5 мм до 1,3 мм, что обеспечивает более быстрый отклик.

Для повышения износостойкости Logitech заменила клавиши из ABS-пластика на двухслойные PBT-клавиши с подсветкой символов, которые лучше противостоят жирным загрязнениям и истиранию. Верхняя алюминиевая панель стала толще (1,5 мм), что придаёт клавиатуре большую прочность и жёсткость.

Несмотря на ультратонкий профиль, G915 X сохраняет высочайшую производительность беспроводного соединения благодаря технологиям Logitech Lightspeed и Bluetooth, а также возможности проводного подключения через USB. Время автономной работы также значительно увеличилось: до 800 часов без подсветки для полноразмерной модели и 36 часов при полной яркости RGB-подсветки в беспроводном режиме 2,4 ГГц, что на 20% больше, чем у предшественника.

Среди новых функций — Keycontrol, позволяющая назначать сложные макрокоманды на любую клавишу. Кроме того, цифровой блок может превращаться в полноценный игровой центр управления при использовании с клавишами G-Shift на совместимых мышах Logitech.

Серия G915 X представлена в полноразмерном и укороченном (без цифрового блока) вариантах, с выбором линейных, тактильных или щелкающих низкопрофильных переключателей. Цена начинается от 179,99 долларов за проводную модель и 199,99 долларов за беспроводную укороченную версию, а полноразмерная беспроводная модель обойдется в 229,99 долларов.

Помимо G915 X, компания Logitech также выпустила клавиатуру Pro X TKL Rapid с аналоговыми переключателями, которые позволяют регулировать точку срабатывания и имеют два входа на каждую клавишу.

В сегменте мышей обновлена модель Pro Wireless Lightspeed с улучшенными переключателями, новым сенсором Hero 2 и почти 100-часовым временем автономной работы. К ней присоединилась эргономичная Pro X Superlight 2 Dex. Кроме того, Logitech представила лимитированную серию мыши G502 в алюминиевом корпусе, тиражом всего 502 штуки.

Также обновлена игровая гарнитура Astro A50, которая теперь поддерживает переключение между несколькими источниками сигнала, оснащена графеновыми динамиками, имеет 24-часовое время автономной работы и поставляется с базой для зарядки.

Наконец, обновлена серия оборудования для симрейсинга Racing Series, в которую вошли новая база для руля, быстросъёмный хаб, ступица руля, несколько новых рулевых колес, а также рычаг переключения передач и ручной тормоз.

Еще одно важное событие — Logitech обновит все свои существующие игровые мыши до сенсора Hero 2, чтобы они соответствовали спецификациям Pro X Superlight 2 Dex с её 44 000 DPI.

С выходом обновления программного обеспечения в октябре старые мыши с сенсором Hero 2, такие как Pro X Superlight, получат доступ к разрешению 44 000 DPI и скорости отслеживания 888 IPS через программное обеспечение Logitech G Hub. Более высокое значение DPI означает большую чувствительность, и это обновление предоставит владельцам этих мышей более широкий диапазон настроек чувствительности, чем когда-либо прежде.