Чтобы отладить работу американской площадки.

Процессор A16 по меркам Apple нельзя назвать слишком современным, но он был представлен два года назад в рамках семейства iPhone 14, и выпускался по 4-нм технологии на предприятиях TSMC на Тайване. Теперь же, как отмечает MacRumors со ссылкой на осведомлённых представителей СМИ, выпуск таких чипов в небольших количествах освоен на строящемся предприятии TSMC в американском штате Аризона.

Источник изображения: Apple, MacRumors

Поскольку часть производственных помещений предприятия TSMC в Аризоне уже функционирует по назначению и оснащена всем необходимым оборудованием, тайваньская компания вполне может для отладки технологий выпускать здесь уже хорошо знакомую себе продукцию, коей являются 4-нм процессоры Apple. Масштабное производство чипов предприятие TSMC в Аризоне начнёт в первой половине 2025 года.