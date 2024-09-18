Главное, чтобы власти США не запретили поставлять их с Тайваня в Китай.

По информации Economic Daily News, сейчас владеющая социальной сетью TikTok китайская компания ByteDance рассматривает вопрос о поручении тайваньской TSMC производства специализированных чипов для собственных ускорителей вычислений, на которые она готова переходить с решений NVIDIA. Претензий к уровню производительности последних нет, но самые продвинутые ускорители марки в Китай не поставляются по политическим причинам, а усечённые решения для рынка КНР оказываются не слишком выгодными по соотношению цены и быстродействия. Собственно, и ценовая политика NVIDIA в сочетании с дефицитом её продукции подталкивают ByteDance взять всё в свои руки.

Источник изображения: ByteDance

Предполагается, что в случае успеха переговоров с TSMC последняя возьмётся выпускать чипы для ускорителей вычислений ByteDance с использованием своей 5-нм технологии. Переход на ускорители собственной разработки поможет ByteDance не только быстрее двигаться вперёд с точки зрения вычислительной производительности, но и позволит сэкономить миллиарды долларов в год на закупках специализированных ускорителей. Как сообщают источники, выпуск таких чипов для ByteDance компания TSMC могла бы наладить к 2026 году.