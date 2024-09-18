Предугадать поведение американских чиновников всё сложнее.

Как отмечают опрошенные Financial Times источники, власти США усиливают давление на японских коллег с целью более тщательной координации экспортных ограничений в полупроводниковом секторе против Китая. В идеале, американская сторона хотела бы склонить Японию к введению аналогичных санкций против КНР, которые не только бы ограничили поставки литографического оборудования в Поднебесную из Японии, но и запретили бы японским специалистам обслуживать установленное в Китае оборудование. Такие меры уже действуют в отношении американских специалистов, они же должны быть введены и Нидерландами.

Источник изображения: Intel

Японские чиновники пока пытаются увиливать от скорейшего усиления санкций против Китая. Во-первых, многие поставщики оборудования из Японии примерно половину своей выручки получают в Китае. Во-вторых, японская сторона боится ответных мер со стороны Китая. Если последняя из стран ограничит экспорт в Японию некоторых редкоземельных металлов и графита, то продукция японских отраслей электроники и автомобилестроения подорожает на мировом рынке и продолжит утрачивать свою конкурентоспособность. Считается, что власти США стремятся ввести новые санкции против Китая и синхронизировать их с Японией и Нидерландами до ноября, чтобы успеть до президентских выборов.

Знакомые с ситуацией источники в Японии утверждают, что поведение американских чиновников сейчас очень сложно предугадать, а манера ведения ими переговоров с внешнеполитическими союзниками напоминает штуку про «плохого и очень плохого полицейского», которые пытаются добиться желаемого результата только угрозами и запугиванием.