Это самый лёгкий среди самых быстрых электрических спорткаров.

В своё время именно специалисты британской Lotus помогали Tesla настраивать подвеску и систему управления первого электромобиля этой марки, получившего незамысловатое наименование Roadster. Теперь Lotus принадлежит китайскому холдингу Geely, но это не значит, что марка с богатой спортивной историей не сможет более удивлять автолюбителей. В обширном пресс-релизе Lotus говорится о характеристиках и дизайне концепт-кара Theory 1, технические решения которого могут перекочевать в серийные машины, претендующие на некоторую спортивность. По крайней мере, до 100 км/ч электрокар разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Источник изображения: Lotus

Полноприводное купе со сложной конструкцией дверных шарниров способно принять на борт троих человек, причём сидения для них всех буквально отформованы одной криволинейной поверхностью из разного рода композитных материалов преимущественно вторичного происхождения. При изготовлении подголовников используется метод трёхмерной печати. Вообще, главное достижение Lotus Theory 1 — это его рекордно низкая для электромобилей с подобной динамикой снаряжённая масса, которая даже с учётом присутствия водителя на борту не превышает 1600 кг.

Источник изображения: Lotus

Приводить в движение такую массу способна электрическая установка пиковой мощностью около 1000 л.с. Флагманские электрические гиперкары того же Lotus примерно в полтора раза тяжелее. Экономию массы удалось получить за счёт использования углеволокна и других композитных материалов при изготовлении кузова купе, а ещё машина комплектуется довольно скромной по ёмкости тяговой батареи. Её штатных 70 кВт‧ч хватит примерно на 402 км пути в «гражданском» цикле WLTP, не подразумевающем частых и резких ускорений, а также длительного движения на высоких скоростях.

Инженеры Lotus тщательно поработали над аэродинамикой концепта, чтобы не только снизить сопротивление воздуху, но и создать необходимую прижимную силу и попутно снизить уровень шума. Кстати, если последний всё такие будет досаждать теоретическому водителю, то в салоне предусмотрена сложная пространственная акустическая система с функцией активного шумоподавления. Любителям рёва классических ДВС поможет функция синтеза звука при движении, которую каждый из троих обитателей салона может настроить под свои предпочтения. Руль и педальный узел регулируются в широких пределах, а ещё создатели Theory 1 хвастаются уникальной конструкцией подъёмных дверей, которые отводятся вверх и назад. Для комфортной посадки в салон после их открытия по бокам машины может оставаться буквально по 20 см свободного пространства на парковочном месте. Не факт, что купе появится на рынке в таком виде, но многие использованные при создании концепта идеи Lotus вполне может воплотить в будущих моделях.