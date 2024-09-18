Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Концепт электромобиля Lotus Theory 1 поразил некоторыми техническими решениями
Это самый лёгкий среди самых быстрых электрических спорткаров.

В своё время именно специалисты британской Lotus помогали Tesla настраивать подвеску и систему управления первого электромобиля этой марки, получившего незамысловатое наименование Roadster. Теперь Lotus принадлежит китайскому холдингу Geely, но это не значит, что марка с богатой спортивной историей не сможет более удивлять автолюбителей. В обширном пресс-релизе Lotus говорится о характеристиках и дизайне концепт-кара Theory 1, технические решения которого могут перекочевать в серийные машины, претендующие на некоторую спортивность. По крайней мере, до 100 км/ч электрокар разгоняется за 2,5 секунды, а его максимальная скорость достигает 320 км/ч.

Источник изображения: Lotus

Полноприводное купе со сложной конструкцией дверных шарниров способно принять на борт троих человек, причём сидения для них всех буквально отформованы одной криволинейной поверхностью из разного рода композитных материалов преимущественно вторичного происхождения. При изготовлении подголовников используется метод трёхмерной печати. Вообще, главное достижение Lotus Theory 1 — это его рекордно низкая для электромобилей с подобной динамикой снаряжённая масса, которая даже с учётом присутствия водителя на борту не превышает 1600 кг.

Источник изображения: Lotus

Приводить в движение такую массу способна электрическая установка пиковой мощностью около 1000 л.с. Флагманские электрические гиперкары того же Lotus примерно в полтора раза тяжелее. Экономию массы удалось получить за счёт использования углеволокна и других композитных материалов при изготовлении кузова купе, а ещё машина комплектуется довольно скромной по ёмкости тяговой батареи. Её штатных 70 кВт‧ч хватит примерно на 402 км пути в «гражданском» цикле WLTP, не подразумевающем частых и резких ускорений, а также длительного движения на высоких скоростях.

Инженеры Lotus тщательно поработали над аэродинамикой концепта, чтобы не только снизить сопротивление воздуху, но и создать необходимую прижимную силу и попутно снизить уровень шума. Кстати, если последний всё такие будет досаждать теоретическому водителю, то в салоне предусмотрена сложная пространственная акустическая система с функцией активного шумоподавления. Любителям рёва классических ДВС поможет функция синтеза звука при движении, которую каждый из троих обитателей салона может настроить под свои предпочтения. Руль и педальный узел регулируются в широких пределах, а ещё создатели Theory 1 хвастаются уникальной конструкцией подъёмных дверей, которые отводятся вверх и назад. Для комфортной посадки в салон после их открытия по бокам машины может оставаться буквально по 20 см свободного пространства на парковочном месте. Не факт, что купе появится на рынке в таком виде, но многие использованные при создании концепта идеи Lotus вполне может воплотить в будущих моделях.

#электромобили #lotus #электрические спорткары
+
Написать комментарий (0)
Евросоюз проведёт голосование по размеру таможенных пошлин на китайские электромобили 25 сентября
Свой первый гибрид XPeng начнёт выпускать примерно через год
Китайские производители электромобилей загоняют себя в ловушку низких цен
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверяю влияние разгона оперативной памяти DDR3 на fps в играх
15
Что не так с SSD формата PCIe 5.0, и почему не все твердотельные накопители одинаково полезны
15
Справочник по Sony DualSense для PS5 - модели, ревизии и их отличия
5
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
352
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
16
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
57
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
36
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
7
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
4
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
71

Сейчас обсуждают

Bernigan
14:39
Твой раскуроченный вантуз уж точно никогда не купят
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
_KVV
14:39
Если ты не знал, то главные националисты в мире это евреи. Причем даже не скрывающие это. Нехило ты по ним прошелся.
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
_KVV
14:38
Ахахах,сразу видно реальности не знаешь. На пособия живут не таджики, а таджички, которые рожают одного из 6 детей в Москве. Потом она легализуется как многодетная в РФ. А дальше - больше. На каждого ...
Трудовая миграция по-прежнему необходима для экономики страны
Nvidia&Intel Hater
14:37
вантуз на верху уже неделю как выставлен.смотрю купили ).все бегут просто покупать это гавно .теряют тапочки на ходу.ты истинный клоун
Почему геймерам не стоить ждать выхода Core Ultra 9 285K, а Ryzen 7 7800X3D продолжит дорожать
Golosrazuma
14:37
Да-да, будут они места, где их жены, дети и любовницы живут, бомбить. те самые места, из которых они на вас паразитируя сейчас, с комфортом будут старость встречать, пока вы помогаете в разрухе. ))
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
Demiurg666
14:37
Что здесь "принципиально" нового? Те же радиоволны. А статья - говно
В России создали принципиально новый способ передачи информации, защищенный от перехвата
Александр Еремеев
14:36
Если груженый потребляет квт на км - то это хорошее достижение.
Tesla утверждает, что грузовики Semi обходятся 100 кВт‧ч электроэнергии на 100 км пути
Артём Николаев
14:36
96 МБ достаточно, чтобы вин хр гонять.
Intel Core Ultra 200 потенциально смогут работать с CUDIMM модулями DDR5-10000 и более быстрыми
Golosrazuma
14:34
Не текст, а каракули свиней из "скотного двора", у нас все ходы записаны, кто, что, когда и зачем делал. Пропагандонство поперек остальных новостей, задающее курс всей площадке на всплытие вверх дном....
Уходящий генсек НАТО считает, что удары западным оружием вглубь России не станут пересечением «красных линий» Кремля
Eppius
14:34
Вариатор брать нельзя и точка.
В России стали доступны новые автомобили Mitsubishi ASX с ценой от 2,6 млн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем