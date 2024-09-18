Денег остаётся всё меньше.

Многие опрошенные ресурсом South China Morning Post отраслевые эксперты утверждают, что китайский рынок электромобилей сейчас достиг опасного состояния, которое грозит банкротством многим его участникам и серьёзными финансовыми потерями прочим. Даже достаточно известные стартапы типа NIO или XPeng находятся в состоянии хронической убыточности, но когда-то этим отличалась от производителей классических машин с ДВС и компания Tesla. Ей в своё время помог остаться на плаву вывод на рынок массовой доступной модели, которой стала Model 3.

Источник изображения: NIO

В Китае сейчас несколько иная ситуация. Объёмы производства и реализации электромобилей растут, пусть и несколько меньшими темпами, чем на протяжении двух предыдущих лет, но рынок насыщен однотипными моделями, которые обновляются очень часто и постоянно дешевеют. Прибыль компаний, если она вообще достигается, постоянно снижается, и денег на разработку новых моделей у производителей остаётся всё меньше. Они начинают урезать затраты, и порой покупатели лишаются из-за этого вполне нужных опций, получая вместо них довольно спорные, но модные в конкретный период.

Только в этом году на внутренний рынок Китая попадут около 50 новых моделей, но многие из них будут проданы в количествах, не позволяющих оправдать затраты на их разработку. Даже пример Xiaomi демонстрирует, как тяжело китайским автопроизводителям выживать в нынешних условиях — каждый продаваемый электромобиль SU7 пока приносит компании по $10 000 убытков. Прибыль снижается даже у лидера рынка в лице BYD, который имеет хорошие возможности снижения затрат благодаря большим объёмам выпуска продукции и вертикальной интеграции бизнеса. Тяговыми батареями по выгодным ценам компания обеспечивает самостоятельно, а это самая дорогая часть электромобиля. Многие китайские автопроизводители могут не пережить «ценовую войну», которая была спровоцирована Tesla и BYD.