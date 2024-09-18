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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla утверждает, что грузовики Semi обходятся 100 кВт‧ч электроэнергии на 100 км пути
Один киловатт-час на один километр пробега.

Уже в этом году Tesla собирается увеличить объёмы поставок электрических грузовиков Semi, но к их массовому производству она приступит не ранее следующего года, когда будет запущено полноценное предприятие в штате Невада. Сейчас по соседству с ним компания буквально в штучных экземплярах собирает эти машины на экспериментальной линии. По данным Electrek, в 2026 году Tesla рассчитывает выйти на ежегодный объём выпуска грузовиков Semi в 50 000 штук.

Источник изображения: Tesla

Tesla располагает и собственным парком грузовиков, один из них недавно сгорел недалеко от границы штатов Невада и Калифорния. За полтора года эти машины в общей сложности проехали 12 000 000 км, среднестатистический пробег составил 1700 км в сутки. Поскольку тяговая батарея Semi рассчитана максимум на 800 км пробега с нагрузкой, то грузовики в таком режиме эксплуатации нужно заряжать минимум один раз в сутки. По статистике Tesla, на это уходит не более 5% всего времени эксплуатации. Впрочем, компания располагает специальными мощными зарядными станциями, которые позволяют сократить время зарядки, а вот клиентам Tesla на их строительство придётся основательно потратиться, если не будет возможности полагаться на общественную сеть зарядных станций.

Tesla Semi расходует 100 кВт‧ч электроэнергии на 100 км пути. Это неплохой результат для гружёной машины с тяжёлой тяговой батареей. Tesla даже утверждает, что по энергетической эффективности электрические грузовики Semi в два раза обходят сопоставимые по грузоподъёмности дизельные аналоги. Кстати, за полтора года эксплуатации одна из машин Tesla Semi проехала 400 000 км и продолжает функционировать исправно.

#tesla #электромобили tesla #tesla semi #электрические грузовики
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