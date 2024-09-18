Вчера внимание участников фондового рынка невольно привлекла к себе компания Intel, но аналитики Oppenheimer не перестают следить за динамикой курса акций NVIDIA. Замедление темпов роста выручки, которое заложено в собственный прогноз руководства компании на текущий квартал, не смущает экспертов, поскольку они получают от партнёров NVIDIA сигналы о наличии высокого спроса на серверные системы на основе ускорителей вычислений семейства Blackwell.
Крупные клиенты NVIDIA продолжат тратить существенные средства на закупку ускорителей вычислений после выхода на рынок представителей семейства Blackwell, как считают авторы аналитической записки. В одной стойке можно будет разместить от 36 до 72 ускорителей вычислений поколения Blackwell, стоимость одной такой системы будет варьироваться от $1,8 до $3,5 млрд. Самое важное, что для охлаждения этих ускорителей будет использоваться жидкостная система, и это требует особой подготовки от производителей.