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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Производители оборудования готовятся к высокому спросу на ускорители NVIDIA Blackwell
Им потребуется жидкостное охлаждение.

Вчера внимание участников фондового рынка невольно привлекла к себе компания Intel, но аналитики Oppenheimer не перестают следить за динамикой курса акций NVIDIA. Замедление темпов роста выручки, которое заложено в собственный прогноз руководства компании на текущий квартал, не смущает экспертов, поскольку они получают от партнёров NVIDIA сигналы о наличии высокого спроса на серверные системы на основе ускорителей вычислений семейства Blackwell.

Источник изображения: NVIDIA

Крупные клиенты NVIDIA продолжат тратить существенные средства на закупку ускорителей вычислений после выхода на рынок представителей семейства Blackwell, как считают авторы аналитической записки. В одной стойке можно будет разместить от 36 до 72 ускорителей вычислений поколения Blackwell, стоимость одной такой системы будет варьироваться от $1,8 до $3,5 млрд. Самое важное, что для охлаждения этих ускорителей будет использоваться жидкостная система, и это требует особой подготовки от производителей.

#nvidia #аналитика #blackwell
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