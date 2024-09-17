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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель Oracle стал вторым среди богатейших людей мира
Именно из-за бума систем искусственного интеллекта.

Поскольку последние тенденции фондового рынка работали не в пользу основателя Amazon Джеффа Безоса (Jeff Bezos), который на определённом этапе жизненного пути считался богатейшим человеком планеты, но в последние годы уступал этот титул Илону Маску (Elon Musk), то рассчитывать на реванш первому не приходилось. Более того, как поясняет CNBC, вторым среди богатейших людей мира стал председатель совета директоров и один из основателей Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison).

Источник изображения: Getty Images

Акции его компании растут в цене уже продолжительное время, и в понедельник они подорожали ещё на 5,1%. Теперь личное благосостояние Эллисона оценивается в $206 млрд, если опираться на данные Forbes. Безос уступает ему всего $3 млрд, но богатейшим человеком планеты всё равно остаётся Илон Маск с состоянием около $251 млрд. В текущем месяце акции Oracle подорожали на 20%, а публикация успешной квартальной отчётности на прошлой неделе лишь усугубила тренд. Данный разработчик СУБД осуществляет сотрудничество с Microsoft, Google и Amazon в сфере искусственного интеллекта, а потому имеет все возможности зарабатывать на буме подобных технологий.

#илон маск #amazon #forbes #oracle #джефф безос #ларри эллисон
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