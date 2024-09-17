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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Германии дали понять, что сэкономленные на субсидиях Intel средства пригодятся бюджету страны
Десять миллиардов евро, в конце концов, на дороге не валяются.

Ещё три года назад корпорация Intel была уверена, что построит два предприятия по обработке кремниевых пластин с использованием передовых техпроцессов в Германии, потратив на это в общей сложности около 30 млрд евро. Производитель даже купил подходящий участок земли в Магдебурге, но осваивать его по назначению компании то и дело мешали различные причины. Сперва компания долго добивалась от немецких властей гарантий на выделение субсидий, потом на строительной площадке обнаружили приличный запас плодородной почвы, которую было необходимо вывезти и перераспределить среди местных фермеров. Наконец, строительству препятствовали нехватка рабочей силы и высокие тарифы на электроэнергию.

И вот, на этой неделе стало известно, что Intel заморозит на два года строительство предприятий в Германии. Как сообщает Bloomberg, власти страны не стали питать особых иллюзий по поводу способности компании реализовать намеченное, и министр финансов Германии Кристиан Линднер (Christian Lindner) заявил, что выделенным в качестве субсидии средствам найдётся много других полезных для экономики страны вариантов применения. Все прочие действия в отношении этого резерва он счёл бы безответственными с политической точки зрения.

Источник изображения: Intel

Германия сейчас стоит на пороге бюджетного кризиса, поскольку конституция страны запрещает увеличивать внешний долг сверх определённого лимита, и Линднер считает важным следование этому принципу, но ему противоречит министр экономики Роберт Хабек (Robert Habeck). Процесс, названный прессой «деиндустриализацией Германии», уже вынудил крупнейшего автопроизводителя Европы, компанию Volkswagen, задуматься о закрытии немецких автосборочных предприятий концерна. Власти Германии собирались потратить на субсидирование проекта Intel около 10 млрд евро, и теперь их можно будет направить на более важные нужды.

#intel #полупроводники #литографическое производство #германия #субсидии #кризис
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