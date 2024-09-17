И объявила о выкупе акций на общую сумму $60 млрд.

Как сообщило агентство Bloomberg, корпорация Microsoft на этой неделе заявила об увеличении квартальных дивидендов с 75 до 83 центов на акцию, то есть, более чем на 10%. Кроме того, компания намерена потратить на выкуп собственных акций $60 млрд. Впрочем, эта сумма не отличается от той, что была названа в 2021 году в рамках предыдущей кампании по выкупу акций, но разница в том, что новая программа заменяет старую и не назначает даты окончания выкупа. Программа прекратит свою работу, как только на выкуп акций корпорацией будут потрачены все $60 млрд.

Источник изображения: Microsoft

На фоне таких новостей акции Microsoft после закрытия торгов выросли в цене на процент с небольшим до $431,34 за штуку. Претендовать на получение квартальных дивидендов смогут те акционеры, которые будут являться таковыми по отношению к данной корпорации на 21 ноября текущего года. Корпорация Microsoft является вторым по величине эмитентом в мире, её капитализация превышает $3,2 трлн и уступает Apple только $82 млрд. По состоянию на конец июня Microsoft располагала $75,5 млрд свободных средств и прочих высоколиквидных активов. Впрочем, представители корпорации отмечают, что в последнее время она активно тратится на расширение своих вычислительных мощностей, поэтому её нельзя упрекнуть в отсутствии высоких капитальных расходов.