Зато в США придётся продолжать начатое, иначе не видать компании субсидий.

Для корпорации Intel эта неделя оказалась судьбоносной, поскольку она накануне раскрыла официальные подробности проводимой реструктуризации. В частности, в свете декларируемой концентрации на развитии процессоров, использующих x86-совместимую архитектуру, подразделения периферийных вычислений и автомобильных компонентов будут объединены с Группой клиентских вычислений, которая выпускает процессоры для ПК. Подразделение, занимающееся фотоникой, примкнёт к серверному бизнесу Intel. Программные разработки и инновационная деятельность тоже будут вестись под крылом двух основных структурных единиц Intel.

Источник изображения: Intel

Компания не собирается отказываться от планов по расширению сети своих предприятий в США. Во многом это происходит из-за позиции властей США, которые выделяют компании более $22 млрд в совокупности с условием строительства новых предприятий именно на территории страны.

По этой причине проекты за пределами США будут финансироваться Intel по остаточному принципу. Ирландское предприятие останется ведущим в европейском регионе, оно недавно пережило модернизацию и получило некоторый задел на будущее. Проекты по строительству предприятий в Германии и Польше приостанавливаются как минимум на два года, даже с учётом готовности властей последней из стран предоставить Intel субсидии на строительство предприятия по тестированию и упаковке чипов. В Малайзии Intel продолжит расширять площади предприятия по тестированию и упаковке чипов, но не будет торопиться с оснащением их оборудованием. Компания намеревается действовать сообразно рыночной ситуации. В США она продолжит строить предприятия в Аризоне и Огайо, а также модернизировать имеющиеся в Нью-Мексико и Орегоне предприятия и исследовательский центр.

Производственное подразделение Intel получит более высокую структурную самостоятельность, что позволит проще привлекать не только клиентов, но и инвесторов. В составе совета директоров Intel появится отдельный комитет, курирующий работу подразделения Intel Foundry. Неофициально упоминается о наличии у Intel намерений со временем вывести акции этой структуры на фондовый рынок, как это произошло с Mobileye.