Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel отложит строительство предприятий в Германии и Польше
Зато в США придётся продолжать начатое, иначе не видать компании субсидий.

Для корпорации Intel эта неделя оказалась судьбоносной, поскольку она накануне раскрыла официальные подробности проводимой реструктуризации. В частности, в свете декларируемой концентрации на развитии процессоров, использующих x86-совместимую архитектуру, подразделения периферийных вычислений и автомобильных компонентов будут объединены с Группой клиентских вычислений, которая выпускает процессоры для ПК. Подразделение, занимающееся фотоникой, примкнёт к серверному бизнесу Intel. Программные разработки и инновационная деятельность тоже будут вестись под крылом двух основных структурных единиц Intel.

Источник изображения: Intel

Компания не собирается отказываться от планов по расширению сети своих предприятий в США. Во многом это происходит из-за позиции властей США, которые выделяют компании более $22 млрд в совокупности с условием строительства новых предприятий именно на территории страны.

По этой причине проекты за пределами США будут финансироваться Intel по остаточному принципу. Ирландское предприятие останется ведущим в европейском регионе, оно недавно пережило модернизацию и получило некоторый задел на будущее. Проекты по строительству предприятий в Германии и Польше приостанавливаются как минимум на два года, даже с учётом готовности властей последней из стран предоставить Intel субсидии на строительство предприятия по тестированию и упаковке чипов. В Малайзии Intel продолжит расширять площади предприятия по тестированию и упаковке чипов, но не будет торопиться с оснащением их оборудованием. Компания намеревается действовать сообразно рыночной ситуации. В США она продолжит строить предприятия в Аризоне и Огайо, а также модернизировать имеющиеся в Нью-Мексико и Орегоне предприятия и исследовательский центр.

Производственное подразделение Intel получит более высокую структурную самостоятельность, что позволит проще привлекать не только клиентов, но и инвесторов. В составе совета директоров Intel появится отдельный комитет, курирующий работу подразделения Intel Foundry. Неофициально упоминается о наличии у Intel намерений со временем вывести акции этой структуры на фондовый рынок, как это произошло с Mobileye.

#intel #полупроводники #германия #польша #малайзия
+
Написать комментарий (0)
Intel будет выпускать для Amazon чипы по технологии Intel 18A
Новости о реструктуризации Intel вызвали рост курса акций компании
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Итоги гоночного уик-энда 14-15 сентября
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
72
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
119
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
8
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
23
Как навести порядок на компьютере и не допустить захламления системного диска бесполезными файлами
4
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
2
Sony PlayStation переиграла хейтеров и сделала ход конем
5
Сборка ретро-ПК - часть 4: апгрейд Pentium Pro
8

Сейчас обсуждают

Дмитрий Смирнов
09:28
А сейчас просто так дают жилье, а не за работу?!
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
Мечта Шеншебека
09:24
тебе виднее, ты же один из них
EA анонсировали новую часть Battlefield
Muro
09:23
Совсем дурак? Майнеры ставят фермы куда угодно вплоть до балкона. Включили и забыли. И оно молотит и молотит без остановки. Ни какого тех обслуживания. В лучшем случае пыль воздуходувкой сдуют. В итог...
Почему геймерам не стоит покупать видеокарты NVIDIA прошлого поколения, и когда цены пойдут вниз
Дмитрий Смирнов
09:22
Какие 30-40 лет))) Это сейчас ипотека на 30 лет))) У меня отцу(учителю) направление дали в город учителем работать. С обязательством дать ему квартиру в течении 5 лет! И на это время в общежитии беспл...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
nukemall
09:16
Это шаг вперёд - рядная "шестёрка" получается компактнее и легче, при этом надёжнее и ресурснее чем V8. V8 раньше выигрывали по литровой мощности благодаря меньшему объему цилиндра, но с развитием впр...
КАМАЗ откроет второе производство двигателей, разработанных совместно с Liebherr
Шаманов Рустам
09:15
Уже давно же ясно что чем меньше микросхемы и чипы, тем не надежные они в работе и требуют больше усилий для охлаждения
Эксперты ASML: Китай отстает от США на 15 лет в области производства полупроводников
Дмитрий Смирнов
09:13
Согласен. Надо беспроцентный кредит давать человеку на 25кв.м. раз в жизни. И налоги повышать на излишнее жилье. Например, если у конкретного собственника свыше 50кв.м, то ставку увеличить налога на н...
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
nukemall
09:12
Ну до чего же вы, укроботы, тупые...
Российская армия после указа Путина станет второй в мире по численности
wooopggabg
09:09
Как доклад на школьный урок истории пойдет
Что привезли советские солдаты из побеждённой Германии
Cybermind
09:08
Очередной завод по маркировке и перемаркировке китайской продукции. Чего ещё не понятно то.))
«Ростех» поставил российскому оператору связи первую партию аккумуляторов для бесперебойников
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем