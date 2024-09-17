Помимо тех $19,5 млрд, на которые она претендует в рамках инициатив по расширению производства чипов гражданского назначения.

По всей видимости, компания Intel при лоббировании своих интересов в американских коридорах власти не стеснялась делать упор на геополитический фактор, поскольку по итогу она сможет стать главным получателем субсидий по так называемому «Закону о чипах», принятому ещё в 2022 году. Первые средства на расширение своей производственной инфраструктуры в США она надеется получить до конца текущего года.

Источник изображения: Intel

Помимо $8,5 млрд субсидий на строительство предприятий общего назначения и $11 млрд льготных кредитов, Intel с высокой степенью вероятности получит отдельно $3 млрд на создание условий для выпуска и упаковки чипов оборонного назначения. Обособленные предприятия для этого строиться не будут, но на имеющихся в Аризоне, Орегоне, и Нью-Мексико, а также на строящихся в Огайо, компания обязуется предусмотреть условия для безопасного производства чипов военного назначения, в том числе, с использованием передовой литографии Intel 18A.

Это чуть меньше тех $3,5 млрд, которые были обещаны весной этого года, но важно понимать, что за прошедшие полгода власти США пересмотрели подход к поиску источников финансирования данной программы. Изначально всю сумму должен был предоставить Пентагон, но у того за последнее время и так много проблем, поэтому постепенно финансирование программы Secure Enclave повесили на Министерство торговли США. Поскольку свободных средств в бюджете на финансирование «Закона о чипах» почти не осталось, власти смогли выделить Intel только $3 млрд.