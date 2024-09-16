Но не сложилось, не срослось, он достался AMD и TSMC соответственно.

Очередную публикацию в жанре «альтернативной истории» приводит агентство Reuters, которое утверждает, что в 2022 году Sony вела переговоры с Intel по поводу выпуска процессоров для игровой консоли PlayStation 6, которая только готовится к анонсу в будущем. В итоге соответствующий контракт достался AMD, которая, разумеется, сама чипы не выпускает, но поручит это тайваньской TSMC.

Источник изображения: Sony

Предполагалось, что Intel могла бы не только выпускать, но и разработать чип для Sony PlayStation 6. Попутно данный заказ оказал бы существенную поддержку контрактному бизнесу Intel, который остро нуждается в новых клиентах. Подобный заказ подразумевает обработку нескольких тысяч кремниевых пластин в месяц и миллиарды долларов в год выручки. Получать выгоду от выполнения такого заказа можно на протяжении многих лет, пока соответствующая игровая консоль пользуется спросом. Intel могла бы выручить около $30 млрд за весь срок действия контракта и заниматься выпуском таких чипов для Sony на протяжении минимум пяти лет.

По данным источника, Sony и Intel просто не сошлись в схеме распределения прибыли от реализации таких чипов для игровых консолей. Кроме того, Intel пришлось бы существенно переработать дизайн процессора для обеспечения обратной совместимости с играми для прежних поколений консоли Sony. Переговоры велись на протяжении нескольких месяцев в 2022 году и привлекли десятки инженеров и руководителей обеих компаний. Одним из конкурентов AMD и Intel, претендовавших на данный заказ Sony, была компания Broadcom.