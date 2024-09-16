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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla сообщила о выпуске 100 000 000 аккумуляторных ячеек типа 4680
Этого количества хватит на 100 000 электромобилей.

Компании Tesla то и дело приходится опровергать слухи о наличии у неё намерений отказаться от выпуска аккумуляторных ячеек типа 4680, но в конце прошлой недели она сделала это при помощи фотографии, на которой был изображён человекоподобный робот Optimus с «юбилейной» аккумуляторной ячейкой данного типоразмера в руке. Компания таким образом показала, что успела за всё время выпуска таких элементов произвести 100 млн экземпляров.

Источник изображения: Tesla, X

Внушительное по меркам обывателя количество в действительности не так уж хорошо характеризует производственные возможности компании. Если в одном электромобиле содержится около 1000 аккумуляторных ячеек, то указанного выше количества хватит примерно на 100 тысяч машин. Это около 5% производственной программы Tesla на текущий год. По сути, аккумуляторами такого типоразмера сейчас оснащаются только электрические пикапы Cybertruck, а также некоторая часть собираемых в Техасе кроссоверов Model Y. Роботы при их выпуске действительно используются, но в основном с целью обучения нейросетей, а фактически они не особо влияют на объёмы выпуска указанных аккумуляторных ячеек.

#tesla #аккумуляторы
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