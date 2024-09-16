Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
На данный момент семейство Apple iPhone 16 уступает по популярности предшественникам
И всё из-за задержки с выходом функций ускорения работы искусственного интеллекта.

По оценкам известного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), на которого ссылается MacRumors, первые выходные после начала продаж смартфонов Apple поколения iPhone 16 позволили компании реализовать около 37 млн устройств. Это на 13% меньше, чем было продано в сопоставимый период жизненного цикла смартфонов семейства iPhone 15 в прошлом году.

Источник изображения: Apple

Примечательно, что старшие модели семейства сильнее всего отстают по популярности от своих предшественников. Так, объёмы продаж iPhone 16 Pro уступают прошлогодним показателям iPhone 15 Pro на 27%, тогда как в случае с iPhone 16 Pro Max отставание ограничивается 16%. Зато младшие модели семейства iPhone 16 оказались популярные предшественников на сопоставимом отрезке рыночного пути, но этого не хватило для перелома общей негативной тенденции. Покупатели, по мнению эксперта, ждут появления программных обновлений, связанных с Apple Intelligence, которые выйдут не ранее октября, а пока не видят смысла торопиться с покупкой нового поколения iPhone.

#смартфоны #apple #аналитика #iphone 16 #минг-чи куо
+
Написать комментарий (0)
Сейчас не лучшее время для Intel отделять свои производственные активы
Оборот полупроводниковой отрасли вырастет до $2 трлн в год к 2040 году
Искусственный интеллект не сможет существенно поднять спрос на новые ПК
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
5
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
92
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
4
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1
Что ждет экономику России в 2025 году на фоне роста ставки - личное мнение
3

Сейчас обсуждают

swr5
10:34
Винде все равно капец будет, но чуть позже.
Microsoft работает над повышением производительности приложений для Windows 11
Enforsen Bsv
10:29
Молодцы !
В Китае разработано оборудование для выпуска 8-нм чипов с использованием DUV-литографии
Игорь Быков
10:24
8 gen 2, лучший чипсет, сижу с s23+ и кайфую, тянет все и не греется. Ну и аккум очень экономно жрет.
Google Tensor G4 признана одной из самых энергоэффективных платформ на рынке
Вадим Данилов
10:23
А эта 4090 с тобой в палате? P. S. Как будто никто не понял, что это твинк бернингана
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Георгий Пряхин
10:21
Нет дебил, 4090
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Дмитрий Соловьев
10:18
4050/4060 это бюджетный сегмент, а средний сегмент это как раз от 4060ти до 4070ти супер
AMD прекращает гонку за производительность с NVIDIA и сосредоточится на доступных видеокартах
Артём Николаев
10:17
Всем пофиг, вон PSN нормально работает только в Америках и Европе. Но ничего, пипл хавает и ещё добавки просит. Им этих рынков достаточно чтоб хватало на хлеб для икры.
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Вадим Данилов
10:16
И поэтому ты нищая шавка выбрала 3050?
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Артём Николаев
10:15
И на что они рассчитывают? Что геймеры побегут Путина свергать? Так они же наоборот делают всё, чтобы внутри страны что-то делалось.
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Георгий Пряхин
10:14
Проткнутый нищеброд с убогим огрызком 6600, ты то куда лезешь со своим поносом?, забей в жопу чопик и тихонечко под шконку. 80% людей выбрали карты NV и как бы красные чато боты не стали кипятком, это...
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем