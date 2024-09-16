И всё из-за задержки с выходом функций ускорения работы искусственного интеллекта.

По оценкам известного аналитика Мин-Чи Ко (Ming-Chi Kuo), на которого ссылается MacRumors, первые выходные после начала продаж смартфонов Apple поколения iPhone 16 позволили компании реализовать около 37 млн устройств. Это на 13% меньше, чем было продано в сопоставимый период жизненного цикла смартфонов семейства iPhone 15 в прошлом году.

Источник изображения: Apple

Примечательно, что старшие модели семейства сильнее всего отстают по популярности от своих предшественников. Так, объёмы продаж iPhone 16 Pro уступают прошлогодним показателям iPhone 15 Pro на 27%, тогда как в случае с iPhone 16 Pro Max отставание ограничивается 16%. Зато младшие модели семейства iPhone 16 оказались популярные предшественников на сопоставимом отрезке рыночного пути, но этого не хватило для перелома общей негативной тенденции. Покупатели, по мнению эксперта, ждут появления программных обновлений, связанных с Apple Intelligence, которые выйдут не ранее октября, а пока не видят смысла торопиться с покупкой нового поколения iPhone.