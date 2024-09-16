Поставки HBM в КНР могут быть прекращены полностью.

Китай остаётся для Южной Кореи одним из крупнейших внешнеторговых партнёров, поэтому власти второй из стран не торопятся принимать дальнейшие ограничения на этом направлении, навязываемые США. Как отмечает The Korea Herald, заместитель министра торговли США Алан Эстевез (Alan Estevez) призвал южнокорейских производителей поставлять передовую память семейства HBM для нужд своих политических союзников, а не стран типа Китая. Впрочем, достаточно передовая HBM3 в Китай и так не поставляется, а HBM2 и HBM2E, которые отгружаются китайским клиентам, существенную долю выручки Samsung и SK hynix не формируют.

Источник изображения: Yonhap

Внимание властей США к этим двум поставщикам в Южной Корее обусловлено тем, что они покрывают до 90% потребности мирового рынка в микросхемах семейства HBM, тогда как американская Micron Technology отвечает за оставшиеся 10%. Продукция последней в КНР лишена возможности использоваться в критически важной информационной инфраструктуре, поэтому если Samsung и SK hynix согласятся с требованиями США полностью прекратить поставки всех типов HBM в Китай, ответные санкции китайской стороны могут им навредить. По этой причине корейская сторона предпочитает до введения новых санкций консультироваться с США.