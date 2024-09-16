Они рассчитаны на 1,5 млн км пробега.

На прошлой неделе, как сообщает CnEVPost, китайская компания CATL представила специализированную тяговую батарею для электробусов марки Tectrans (Tianxing). Она имеет расчётный срок службы 15 лет или 1,5 млн км пробега. Из них десять лет службы или 1 млн км пробега покрываются фирменной гарантией CATL. Плотность хранения заряда данной батареи достигает 175 Вт‧ч/кг, что является рекордной величиной для отрасли по выпуску электробусов.

Источник изображения: BYD

Соответствие классу защиты IP69 позволяет этой батарее выдерживать 72 часа погружения под воду. С учётом вероятности наводнений в районах эксплуатации электробусов подобная защита не будет лишней. Данная серия тяговых батарей будет устанавливаться в 80 моделей электробусов. CATL выпускает в данном семействе аккумуляторов модификации для электробусов с высоким запасом хода и версии с поддержкой скоростной зарядки. Последние способны восстанавливать 60 % номинальной ёмкости за 12 минут. При наличии адекватной инфраструктуры это делает эксплуатацию парка электробусов весьма удобной.