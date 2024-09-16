Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
CATL представила тяговые батареи для электробусов сроком службы 15 лет
Они рассчитаны на 1,5 млн км пробега.

На прошлой неделе, как сообщает CnEVPost, китайская компания CATL представила специализированную тяговую батарею для электробусов марки Tectrans (Tianxing). Она имеет расчётный срок службы 15 лет или 1,5 млн км пробега. Из них десять лет службы или 1 млн км пробега покрываются фирменной гарантией CATL. Плотность хранения заряда данной батареи достигает 175 Вт‧ч/кг, что является рекордной величиной для отрасли по выпуску электробусов.

Источник изображения: BYD

Соответствие классу защиты IP69 позволяет этой батарее выдерживать 72 часа погружения под воду. С учётом вероятности наводнений в районах эксплуатации электробусов подобная защита не будет лишней. Данная серия тяговых батарей будет устанавливаться в 80 моделей электробусов. CATL выпускает в данном семействе аккумуляторов модификации для электробусов с высоким запасом хода и версии с поддержкой скоростной зарядки. Последние способны восстанавливать 60 % номинальной ёмкости за 12 минут. При наличии адекватной инфраструктуры это делает эксплуатацию парка электробусов весьма удобной.

#аккумуляторы #catl #тяговые батареи #электробус
+
Написать комментарий (0)
«Ростех» поставил российскому оператору связи первую партию аккумуляторов для бесперебойников
В Рязани удвоено производство аккумуляторов для автомобильной техники
Samsung SDI подтвердила готовность построить в США предприятие для выпуска тяговых батарей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 новых «корейцев», которые можно купить дешевле 2,5 млн в России
4
Xbox списывает 50 млрд долларов убытков в виде неликвидных активов
5
PlayStation 5 Pro vs ПК – собираем мощный геймерский компьютер по цене игровой приставки Sony
14
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
82
7 неторопливых стратегий на ПК для отдыха — строим домики и восстанавливаем нервные клетки
4
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
6
О том, как РККА разгромила итальянцев под Сталинградом
1

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
07:27
Как сказано по ссылке выше, если аккаунт ассоциируется с Россией, рабочие пространства пользователей будут удалены вместе со всеми данными. Это, конечно, гениально, делать статью через несколько дней ...
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
Псье Миздюкович
07:21
А что не 7800xt?) хотя похуже будет, пауерлимит пониже сделают, факт. Типа ... лэптопной версии. Ну в принципе норм такая плойка, я хз че соснольщикм недовольны
Техдиректор Digital Foundry заявил, что для сборки ПК, эквивалентного PS5 Pro, нужна RTX 4070
Артём Николаев
07:20
Обещали 8к 120 - пожалуйста. 8к за игры и 120 за консоль.
Sony PlayStation 5 Pro — это консоль для суперфанатов, её цена 700$
El Grechko
07:19
Скупой платит дважды. Человек, который сэкономил 100-200 долларов и купил вместо 4080 потанцевальную 7900xtx уже на 2 года лишил себя возможности включить лучи и посмотреть хоть что это такое. Сейчас ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
San Sanich
07:16
Что плохо для 12600KF. По стоку он не сильно лучше, при этом заметно дороже. Для разгона нужна материнка за много денег, что значит проще купить i7.
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
ИСКАНДЕР
07:12
Ципосшные боты всё никак наговориться не могут! Даже спрашивают у своих, верно ли они наставления своих хозяев озвучили! )))
ВС РФ уничтожили ж/д эшелон с переданным Киеву иностранным вооружением
Notion Live
07:10
VPN?
Как создать шаблон в Notion для изучения английского языка
Alt Irony
07:09
У них же был свой консультант..
Ubisoft перепутала Японию с Китаем в новом трейлере Assassin’s Creed Shadows
AggroShkolyar
07:06
Ну извини, школа началась, уроки...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
berlintony
07:04
5.5% мирового трафика??? Маловато что то
По мнению датамайнера Thour, Steam может уйти из России.
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем