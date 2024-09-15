И крупнейшим работодателем среди публичных компаний КНР.

Китайский автогигант определённо с упоением рассказывает об очередных достижениях в своей экспансии на мировом автомобильном рынке. По некоторым оценкам, он уже стал третьим по величине автопроизводителем в мире, а статус крупнейшего производителя электромобилей он регулярно оспаривал в противостоянии с Tesla. Ресурс Electrek поведал, что руководство BYD на страницах популярной в Китае социальной сети заявило о превращении компании в обладателя крупнейшего штата инженеров и исследователей среди мировых автопроизводителей.

Источник изображения: BYD

В этой сфере на BYD работают более 110 000 человек, причём за последние два года она наняла на работу почти 50 000 выпускников вузов. Кроме того, BYD является одной из крупнейших компаний в Китае и крупнейшим работодателем в КНР среди публичных компаний. Общее количество сотрудников BYD во втором квартале достигло 900 608 человек. Это примерно на 200 000 человек больше, чем насчитывалось в прошлом году. Условно говоря, в текущем году компания смогла значительно увеличить свой штат. На фоне вынужденных сокращений персонала многими более старыми игроками рынка это кажется настоящим чудом.