И наладить полноценное обслуживание оборудования для выпуска чипов на территории страны.

Из опубликованного Nikkei Asian Review интервью с генеральным директором Tokyo Electron становится понятно, что этот японский производитель оборудования для производства чипов надеется закрепиться на индийском рынке к 2026 году. Что характерно, речь идёт не просто о поставках оборудования японского производства в Индию, а о создании локальной инфраструктуры по обслуживанию техники и обучению персонала компаний-клиентов, имеющих свои предприятия на территории страны.

Источник изображения: Tokyo Electron

Глава Tokyo Electron Тосики Каваи (Toshiki Kawai) попутно объяснил, что тайваньская компания PSMC (не путать с TSMC) договорилась с индийским конгломератом Tata Electronics о строительстве на территории Индии предприятия по обработке кремниевых пластин, и Tokyo Electron намеревается снабжать его своим оборудованием. Чтобы создать к 2026 году локальную инфраструктуру в Индии, которая помогла бы Tokyo Electron качественнее и быстрее обслуживать реализуемое здесь оборудование, руководство компании сейчас ведёт переговоры с индийскими властями. Помимо инженерной инфраструктуры в виде водных ресурсов и электричества, индийская сторона должна обеспечить японских специалистов жильём и качественным медицинским обслуживанием. В дальнейшем Tokyo Electron рассчитывает нанимать и обучать персонал из числа жителей Индии.