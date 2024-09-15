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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Евросоюз проведёт голосование по размеру таможенных пошлин на китайские электромобили 25 сентября
Они вступят в силу с ноября.

Агентство Bloomberg сообщило на уходящей неделе, что власти Евросоюза запланировали провести голосование по величине таможенных пошлин на китайские электромобили на 25 сентября текущего года. Если голосование наберёт кворум, то новые таможенные ставки на ввоз в Евросоюз электромобилей китайского производства вступят в силу с ноября текущего года. Если 15 стран Евросоюза, в которых проживает 65% населения региона, проголосуют против, то тарифы в их нынешнем виде утверждены не будут.

Источник изображения: BYD

Напомним, что европейские парламентарии обсуждают увеличенные надбавки к базовой таможенной пошлине в 10%, и для компаний типа SAIC, которые по итогам запущенного год назад расследования не понравились Еврокомиссии больше всего, итоговая таможенная пошлина может превысить 45%. Tesla рассчитывает отделаться ставкой на уровне 18%, но платить повышенную пошлину будут даже европейские автопроизводители, которые ввозят в регион электромобили китайской сборки.

Интересно, что «очаги сопротивления» этой законодательной инициативе возникли в Германии и Испании. Первая является крупнейшим автомобильным рынком в Европе, но немецкие компании одновременно опасаются ответных мер Китай, который остаётся крупнейшим автомобильным рынком в мире. Испания является вторым по величине поставщиком автомобилей в Европе, она рассчитывает привлечь на свою территорию китайских автопроизводителей, а потому не заинтересована в ухудшении взаимоотношений с китайскими властями. Испанский премьер-министр Педро Санчес (Pedro Sanchez) на уходящей неделе отправился для переговоров в Китай, а китайский министр торговли Ван Вэньтао (Wang Wentao) посетит Европу на следующей неделе с аналогичной целью.

#китай #электромобили #европа #китайские электромобили #заградительные пошлины #импортные пошлины
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