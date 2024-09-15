Нужно как-то поднимать уровень выхода годной продукции.

Компания Samsung Electronics, как сообщает издание Korea JoongAng Daily, сейчас активно ищет способы повышения уровня выхода годной продукции при использовании техпроцессов в диапазоне от 4 до 2 нм, который далёк от оптимального. Даже в рамках второго поколения фирменного 3-нм техпроцесса уровень выхода годных чипов не превышает 10%, как утверждают источники, и это мешает Samsung выпускать по этой технологии образцы собственных процессоров Exynos 2500.

Источник изображения: Samsung Electronics

Одно из решений, рассматриваемых руководством Samsung с целью исправления ситуации, может заключаться в усилении штата специалистов по производству чипов исследователями, которые соответствующие техпроцессы разрабатывают. Впрочем, здесь нельзя рассчитывать на непосредственную миграцию «теоретиков» в «практики». Дело в том, что Samsung собирается направить на усиление компетенций производственных подразделений тех исследователей, которые специализируются на более зрелых техпроцессах. При этом за те же 3-нм и 2-нм техпроцессы будут отвечать оставшиеся специалисты, занимающиеся исследованиями. Зато в количественном выражении Samsung скупиться не намерена, почти две трети общего штата исследователей могут отправиться поднимать качество продукции на конвейер.