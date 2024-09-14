Водителям такси в будущем тоже найдётся место на рынке труда, как считают в компании.

Закрытие компанией Uber Technologies собственных разработок в сфере автопилота не означает, что тема беспилотных такси перестала его интересовать. Как отмечает Bloomberg, с начала следующего года компания Uber будет заниматься на исключительных условиях управлением работы сервиса беспилотных такси Waymo в американских городах Атланта и Остин. В этих населённых пунктах будут эксплуатироваться прототипы беспилотных такси на основе электромобилей Jaguar I-Pace.

Источник изображения: Waymo

Помимо использования фирменного приложения для вызова таких такси, Uber будет осуществлять их обслуживание и ремонт, заниматься мойкой кузова и химчисткой салона. Waymo будет отвечать за работу бортовой автоматики, а также предоставлять помощь на дорогах в случае необходимости. Со временем численность такого автоматического таксопарка вырастет до нескольких сотен машин. Uber в этом отношении придерживается многополярного сотрудничества, поэтому среди её партнёров также числятся Cruise Automation корпорации General Motors, китайская BYD и поддерживаемая японской SoftBank компания Wayve Technologies.

Беспилотные такси Waymo уже курсируют на территории Финикса, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, где в неделю осуществляется более 100 000 коммерческих перевозок. Пассажиры расплачиваются и вызывают такси через фирменное приложение Waymo. Представители Uber считают, что со временем автоматические такси будут работать параллельно с управляемыми водителями машинами, просто их пропорция на линии будет зависеть от спроса и времени суток.