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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Пожарным пришлось потратить на тушение грузовика Tesla Semi почти 190 тысяч литров воды
Происшествие случилось в прошлом месяце в США.

Литийионные аккумуляторы, которыми оснащаются современные электромобили, способны запускать устойчивую химическую реакцию с выделением тепла при механических повреждениях, поэтому возгорания таких транспортных средств требуют особого подхода к борьбе с огнём. Как отмечает CNBC, инцидент с возгоранием электрического грузовика Tesla Semi недалеко от границы между Калифорнией и Невадой в прошлом месяце на 15 часов парализовал движение по шоссе, которое соединяет два штата.

Источник изображения: Tesla

Предварительный отчёт официальных органов по расследованию происшествия упоминает о возникшей необходимости потратить на тушение грузовика почти 190 тысяч литров воды. Кроме того, пожарная авиация в данном случае использовалась для распыления над местом горения специальных средств, предотвращающих распространение огня. В результате столкновения грузовика с препятствием он загорелся, и огонь начал распространяться на окружающий шоссе лесной массив. Пожарным пришлось длительное время заливать тяговую батарею грузовика для её охлаждения и предотвращения повторного воспламенения аккумуляторных ячеек.

#tesla #электромобили tesla #пожар #tesla semi #электрический грузовик
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