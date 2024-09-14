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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США решились выделить Intel $3,5 млрд в рамках оборонного контракта
И это в дополнение к $19,5 млрд, которые уже предусмотрены «Законом о чипах».

Упрекнуть нынешнее руководство Intel в отсутствии навыков лоббирования своих интересов в правительстве США сложно, поскольку именно этой компании власти страны пообещали выделить больше всего денег на субсидирование строительства предприятий на территории США. Агентство Bloomberg уточняет, что Intel удалось договориться о выделении дополнительных $3,5 млрд, в обмен на которые она обязуется организовать на территории США производство полупроводниковых компонентов по передовым литографическим технологиям в интересах оборонной промышленности страны.

Источник изображения: Intel

Как таковой физической концентрации этого производства в одном месте не будет, поскольку оборонные заказы Intel готова выполнять на территории нескольких штатов, где у неё есть предприятия, включая строящиеся в Аризоне. Заявление об официальном получении целевых субсидий, скорее всего, Intel сделает на следующей неделе. Данные средства не входят в тот объём, который предусмотрен по «Закону о чипах». То есть, компании ещё причитаются $8,5 млрд субсидий и $11 млрд льготных кредитов на развитие производственных мощностей общего назначения в пределах США.

Некоторое время назад между министерствами торговли и обороны США соответственно возник спор на тему выбора источника финансирования оборонной программы Intel, поскольку первое из ведомств пыталось склонить второе оплатить данную инициативу из собственных средств, но у того сейчас и без Intel хватает расходов, поэтому формально оборонная инициатива по выпуску чипов на предприятиях Intel будет полностью оплачена из средств, подготовленных для «Закона о чипах». Как отмечают знакомые с планами Intel источники, компания с более высокой вероятностью откажется от финансирования своих проектов за пределами США, чем пожертвует проектами по строительству предприятий в Огайо и Аризоне. Отдельно сообщается, что министру торговли США Джине Раймондо (Gina Raimondo) так и не удалось убедить NVIDIA или AMD разместить заказы на производство своих чипов на будущих предприятиях Intel в Огайо.

#intel #сша #полупроводники #субсидии #пентагон #закон о чипах
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