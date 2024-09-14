В противном случае стартап получит меньше денег, чем рассчитывает.

Агентство Reuters продолжает описывать страсти, которые кипят на этапе подготовки стартапа OpenAI к новому этапу финансирования, оценивающему капитализацию в $150 млрд. Как выясняется, вопрос об изменении организационной формы стартапа и снятии ограничений на получаемую инвесторами прибыль стал краеугольным в переговорах с будущими инвесторами.

Источник изображения: OpenAI

С момента основания OpenAI управляется некоммерческой организацией, дочерняя структура которой имеет право зарабатывать. Проблема заключается в том, что до сих пор инвесторы в капитал OpenAI сталкивались с ограничениями на долю прибыли, которую они могут получать. Вложившая в стартап, по предварительным данным, более $10 млрд корпорация Microsoft от силы может претендовать на половину прибыли OpenAI. Более того, инвесторы фактически не имеют влияния на совет директоров материнской структуры OpenAI, который независимо принимает решения.

Сейчас потенциальные инвесторы, среди которых фигурирует всё та же Microsoft и несколько венчурных фондов, не говоря уже об Apple и NVIDIA, пытаются добиться более выгодных для себя условий будущих инвестиций в капитал OpenAI. Ожидается, что новый раунд будет проведён с использованием конвертируемых облигаций. Если OpenAI согласится на реформы, то цена конверсии, по которой кредиторы будут в дальнейшем получать акции стартапа, будет более выгодной для него. Если же продвинуться на этом направлении не удастся, то условия конверсии для заёмщика окажутся менее выгодными. Всего планируется предоставить OpenAI около $6,5 млрд.