Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Потенциальные инвесторы настаивают на реформировании OpenAI
В противном случае стартап получит меньше денег, чем рассчитывает.

Агентство Reuters продолжает описывать страсти, которые кипят на этапе подготовки стартапа OpenAI к новому этапу финансирования, оценивающему капитализацию в $150 млрд. Как выясняется, вопрос об изменении организационной формы стартапа и снятии ограничений на получаемую инвесторами прибыль стал краеугольным в переговорах с будущими инвесторами.

Источник изображения: OpenAI

С момента основания OpenAI управляется некоммерческой организацией, дочерняя структура которой имеет право зарабатывать. Проблема заключается в том, что до сих пор инвесторы в капитал OpenAI сталкивались с ограничениями на долю прибыли, которую они могут получать. Вложившая в стартап, по предварительным данным, более $10 млрд корпорация Microsoft от силы может претендовать на половину прибыли OpenAI. Более того, инвесторы фактически не имеют влияния на совет директоров материнской структуры OpenAI, который независимо принимает решения.

Сейчас потенциальные инвесторы, среди которых фигурирует всё та же Microsoft и несколько венчурных фондов, не говоря уже об Apple и NVIDIA, пытаются добиться более выгодных для себя условий будущих инвестиций в капитал OpenAI. Ожидается, что новый раунд будет проведён с использованием конвертируемых облигаций. Если OpenAI согласится на реформы, то цена конверсии, по которой кредиторы будут в дальнейшем получать акции стартапа, будет более выгодной для него. Если же продвинуться на этом направлении не удастся, то условия конверсии для заёмщика окажутся менее выгодными. Всего планируется предоставить OpenAI около $6,5 млрд.

#искусственный интеллект #openai #инвестиции #реструктуризация
+
Написать комментарий (0)
Падающий спрос на принтеры и МФУ вынуждает Ricoh сокращать численность персонала
Сейчас не лучшее время для Intel отделять свои производственные активы
Altera не готова целиком сменить владельца и всё ещё готовится к IPO
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
6
"Deathbound" - очень спорный "соулслайк" (краткий обзор игры)
1
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
28
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
9
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
12
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
45
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
20
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
10
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
18
5 странных, но интересных игр, которые доказывают, что игры - искусство
7

Сейчас обсуждают

Анна Франскевич
08:03
Автор на полном серъезе пытается доказать что игру которую всеми правдами и не правдами продвигали хоть все знали что это будет провал еще на ее анонсе. Ныне отменили на раннем этапе продаж и вернули...
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
AggroShkolyar
07:58
Ну дело не только во мне. Может многие этим просто не пользуются и перестали с компа смотреть ютюб.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
AggroShkolyar
07:56
Как правило, в 95% случаев, если без костылей сдыхает 7900ХТХ, то и 4090 точно так же сдыхает. Там уже не важно 5 или 20 фпс у тебя - в обоих случаях это неиграбельно.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
AggroShkolyar
07:54
i2Hard вообще в принципе тестят что-то непонятное с очень странными результатами. Я в одной из первых статей как раз с ними сравнивал и результаты отличались кардинально. Причем это же самое мы еще и ...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Анна Франскевич
07:51
Ну, чисто технически конкорд действительно вырезанная игра что уже финомен на фоне нынешней моды выкатывать недоделанные полуфабрикаты. Думаю автор это имел ввиду. А то что игра по подаче, стилю и ге...
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
Gamandril
07:46
Завязывай со своими "сядь на бутылку Сони" и тому подобным бредом.
Анонс PlayStation 5 Pro - цирк и балаган современного игрового комьюнити
AggroShkolyar
07:45
Спасибо за просмотр и коммент.
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
Nvidia&Intel Hater
07:43
у него везде так,все картинки конченое гавно и пластилин.И говорить "прости" лишнее было.этот моральный урод уже 2 года всех осорбляет поголовно и желает смерти людям и их близким .кто вдруг усомнится...
Разгон 7900ХТХ или выясняем насколько плоха референсная модель
TM1
07:30
Возможно, так и выйдет. Для игр останутся только Амд и интел (если не распродаст завод графики), а Нвидиа будет только для ЦОД, и одна-две референсных карты для сравнения, которые нигде будет не сыска...
Nvidia подтвердила надвигающийся дефицит видеокарт Blackwell
Олег Ионов
07:17
Я и не знал,что в невесомости вес имеет значение О_о
Команда «Вояджера-1» успешно заменила двигатель после 47 лет пребывания в космосе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем