Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Свой первый гибрид XPeng начнёт выпускать примерно через год
Nio останется последним сторонником «чистокровных» электромобилей.

Снобизм, с которым некоторые автопроизводители настаивали на выпуске исключительно аккумуляторных электромобилей без всяких «довесков» в виде ДВС, постепенно растворяется в суровой экономической реальности, которая демонстрирует, что подзаряжаемые от сети гибриды пользуются растущей популярностью не только на рынках стран с развитой экономикой, но и в Китае, который остаётся крупнейшим рынком мира.

Как сообщило издание CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, компания XPeng намеревается представить свой первый гибридный кроссовер, который будет основан на платформе существующего G9 (на фото ниже), ко второй половине следующего года. Машина должна уложиться в ценовой диапазон «менее $30 000».

Источник изображения: XPeng

Стартап XPeng изначально позиционировал себя как производитель «чистокровных» электромобилей, но на фоне снижения темпов роста спроса на них задумался о «страховке» в виде выпуска гибридов, подключаемых к электросети. Leapmotor и Neta Auto также начали выпускать гибриды, хотя изначально ориентировались только на электромобили. Zeekr также собирается наделить свой будущий флагманский кроссовер гибридной силовой установкой. Возможно, на них оказал влияние положительный пример Li Auto, которая изначально выпускала только последовательные гибриды. Продукция этой марки (Lixiang) пользуется неплохим по меркам небольшой компании спросом.

#электромобили #китайские производители #xpeng #гибриды
+
Написать комментарий (0)
Два китайских конкурента NVIDIA хотят выйти на фондовый рынок
BYD пришлось опровергнуть слухи о намерениях выпускать электрические мотоциклы
Китайские производители оборудования для выпуска чипов разрабатывают компоненты для EUV-литографии
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Какие электроприборы могут привести к возгоранию в доме, и как защититься от короткого замыкания
4
Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
3
6 слишком дорогих и медленных процессоров AMD и Intel, которые не подходят для игрового ПК в 2024г
56
Популярные заблуждения о правилах зарядки смартфона, о существовании которых знать необязательно
7
8 захватывающих и красивых игр на ПК, ради которых не жалко купить мощную видеокарту в 2024 году
10
Анонс PlayStation 5 Pro - шедевр 12 из 10 на кончиках костлявых пальцев
34
Новая серия процессоров Ryzen 9000 приехала в Россию – за Ryzen 9 9950X просят почти 100 000р
43
Кого советские солдаты отказывались брать в плен
9
Concord - лакмусовая бумажка современной игровой индустрии
16
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
14

Сейчас обсуждают

Genry
13:49
Жадные хомячки кончились - до многих начало доходить, что их просто "стригут".
Когда наступит сезон альткоинов, и почему даже Илон Маск перестал влиять на курс мемного Dogecoin
Acid Rain
13:47
Точно, убогому ЦП - убогая операционка.
Проверяю так называемый дистрибутив Linux для игр Nobara 40 и почему это линукс курильщика
Andrey Kovalchuk
13:47
"Ну и конечно же ждите и дожидайтесь нападения злых китайцев на Тайвань. Ведь он им так нужен. Прям жить они без него не могут и без заводов полупроводников, которые там стоят. Стоит только американца...
Ликвидировавшие бен Ладена «Морские котики» США готовятся к возможному вторжению Китая в Тайвань
Peter D.
13:34
Кстати, по тексту написано, что 2.0 версия как раз у green "То сразу заметно, что Green версия рассчитана на шину PCI-E 2.0, тогда как обычная на PCI-E 1.1." Скорее всего автор ошибся. Но я до послед...
Тестирование Geforce 9800 GT Green или сказание о том, как может подвести видеокарта
cibershot
13:32
Выходят драйвера регулярно на полярисы. Последний от 29 августа
Biostar анонсировала продажи видеокарты Radeon RX 580 спустя 7 лет после официального релиза
Станислав Корнилов
13:28
Ха ха ха смешно чуствуется рука кркмля как всегда Европа загнивает а Россия процветает но только я не вижу даже близко 35% наших машин. Выходя наулицу всё больше вижу всякие чанг шманг и тд.
Антироссийские санкции не сработали - авторынок РФ вышел на второе место в Европе, обогнав Британию
ИСКАНДЕР
13:20
Вам там "в" Украине виднее! )))
Reuters: Власти Китая порекомендовали своим автопроизводителям не расширять свои мощности в России
OgoGoLog
13:15
Это не оклады, а среднее за месяц. Грузоперевозки, особенно со своей машиной - очень прибыльное дело. Ставки за доставку, особенно в сезон когда на юге сбор урожая очень большие. Такие суммы можно за ...
В РФ наблюдается рост заработных плат – водителям платят на 64% больше, чем в начале 2024 года
Станислав Корнилов
13:13
Уже года два нам говорят что мы млжем мы делаем а по факту не чего ге желаем. У нас нету спецов которые смогли бы поднять индустрию, у нас компаний много и еесть процесор Байкал, Эверест, а толку если...
В России могут начать государственное софинансирование строительства новых заводов по производству микроэлектроники
Akim
13:12
Справедливости ради, в заголовке речь идет о фантастических фильмах, это ж ведь не обязательно про космос. Тот же Робокоп вполне себе фантастический фильм, смотрел я его в кинотеатре (причем самом кру...
Американские фантастические фильмы на широких экранах в СССР (субъективный обзор)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем