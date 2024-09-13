Nio останется последним сторонником «чистокровных» электромобилей.

Снобизм, с которым некоторые автопроизводители настаивали на выпуске исключительно аккумуляторных электромобилей без всяких «довесков» в виде ДВС, постепенно растворяется в суровой экономической реальности, которая демонстрирует, что подзаряжаемые от сети гибриды пользуются растущей популярностью не только на рынках стран с развитой экономикой, но и в Китае, который остаётся крупнейшим рынком мира.

Как сообщило издание CnEVPost со ссылкой на китайские СМИ, компания XPeng намеревается представить свой первый гибридный кроссовер, который будет основан на платформе существующего G9 (на фото ниже), ко второй половине следующего года. Машина должна уложиться в ценовой диапазон «менее $30 000».

Источник изображения: XPeng

Стартап XPeng изначально позиционировал себя как производитель «чистокровных» электромобилей, но на фоне снижения темпов роста спроса на них задумался о «страховке» в виде выпуска гибридов, подключаемых к электросети. Leapmotor и Neta Auto также начали выпускать гибриды, хотя изначально ориентировались только на электромобили. Zeekr также собирается наделить свой будущий флагманский кроссовер гибридной силовой установкой. Возможно, на них оказал влияние положительный пример Li Auto, которая изначально выпускала только последовательные гибриды. Продукция этой марки (Lixiang) пользуется неплохим по меркам небольшой компании спросом.