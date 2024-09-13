Деньги на эти цели уже почти выделены.

Агентство Reuters сообщает, что власти Евросоюза одобрили выделение Польшей около $1,9 млрд субсидий на строительство местного предприятия Intel, которое будет заниматься тестированием и упаковкой чипов. Данная сумма будет распределена на два года, и если необходимость сокращать расходы не заставит Intel передумать, подрядчики компании приступят к строительным работам уже в текущем году.

Источник изображения: Intel

В прошлом году Intel заявляла, что собирается вложить в строительство польского предприятия $4,6 млрд. Польские власти теперь сообщают, что в совокупности с выделяемыми на поддержку средствами данная сумма достигнет $6,4 млрд. Прежде чем власти Польши смогут выделить необходимые Intel средства, правительство должно принять соответствующие законы, позволяющие таким образом распоряжаться деньгами налогоплательщиков, а затем уведомить Еврокомиссию о заключении сделки. Непосредственно со стороны Еврокомиссии возражений на тему выделения субсидий Польшей не возникло. Реализация такого проекта на территории страны, который сам по себе является для Польши крупнейшим за десятилетия, по мнению местных чиновников, заложит фундамент для дальнейшего развития региона в сфере выпуска полупроводниковой продукции.