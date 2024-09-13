Как говорится, план-кобан.

Агентство Bloomberg сообщило об интересной тенденции, связанной с распределением ресурсов в сфере охраны общественного порядка в Японии. За последние годы уличная преступность в стране резко снизилась, но при этом возросло количество так называемых киберпреступлений. Это подтолкнуло правительство Японии к сокращению количества круглосуточно действующих пунктов с представителями органов правопорядка.

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Эти небольшие сооружения, распределённые по общественным местам в Японии, носят обозначение «koban». В своё время именно их круглосуточная работа позволила стране добиться звания одной из самых безопасных с точки зрения уличной преступности. Теперь же на первый план выходит проблема защиты граждан от преступников в цифровой среде, и физическая защита во многих районах страны уже не так актуальна. Местные управления полиции теперь могут сами решать, какое количество пунктов охраны общественного порядка должно быть сохранено в конкретной местности, и какая часть из них должна работать круглосуточно.

Статистика киберпреступности в Японии за два года выросла почти в десять раз, тогда как уличная преступность за прошлый год продемонстрировала снижение количества регистрируемых инцидентов на 85%. Теперь у японской полиции назревает проблема увеличения количества специалистов по борьбе с преступлениями в цифровом пространстве.