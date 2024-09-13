А также кооперироваться с конкурентами.

Многие производители печатной техники для офисов сталкиваются со снижением спроса на свою продукцию, поскольку человечество во время пандемии осознало актуальность отказа от бумажного документооборота. Как отмечает Nikkei Asian Review со ссылкой на японскую статистику, в период с 2018 по 2023 годы мировые объёмы поставок принтеров и копировальных устройств сократились на 26% до 3,59 млн штук.

Источник изображения: Intel

У японской компании Ricoh дела пока обстоят не так плохо, но она решила заранее готовиться к проблемам с реализацией устройств печати. До марта следующего года она собирается сократить около 3% мирового персонала, что в абсолютном выражении приблизится к 2000 человек. Примерно половина из них работает в Японии, изменения коснутся преимущественно возрастных сотрудников, которым будет предложен ранний выход на пенсию. Единовременные расходы, связанные с сокращением персонала Ricoh по всему миру, достигнут $112 млн, но уже в последующем фискальном году компания начнёт экономить на текущих расходах до $64 млн ежегодно.

Ricoh и Toshiba в июле образовали совместное предприятие Etria, которое будет заниматься разработкой и производством печатной техники для корпоративных клиентов. В штат Etria из Ricoh перейдёт около 8400 сотрудников, их будущие сокращения штата не коснутся. Увольнения пройдут в подразделения компании, связанном с выпуском офисной техники, включая специалистов по продажам и сервисному обслуживанию.