Так считают некоторые отраслевые эксперты.

На страницах Forbes появилась большая статья Патрика Мурхеда (Patrick Moorhead), в которой он объясняет, почему сейчас не самое подходящее для Intel время пытаться выделить производственные мощности в самостоятельную компанию. Напомним, в конце позапрошлого десятилетия с подобным выбором пришлось столкнуться компании AMD, в итоге на базе её дрезденских предприятий была создана формально американская компания GlobalFoundries, деятельность которой активно финансируется арабскими инвесторами. Последний факт, к слову, не мешает GlobalFoundries получать сертификаты Министерства обороны США, позволяющие выпускать продукцию оборонного назначения.

Источник изображения: Intel

Как поясняет Мурхед, Intel сейчас находится не в том положении, чтобы отделять производственные мощности. Во-первых, контрактный бизнес компании сам по себе убыточен, поэтому на IPO его вывести не получится. Частные инвесторы тоже должны иметь какой-то интерес, чтобы вкладываться в капитал производственного подразделения Intel. Например, их буквально могут заставить сделать это американские власти, выстраивающие политику возрождения национальной полупроводниковой отрасли.

Если техпроцесс Intel 18A действительно так хорош, как твердят при любой возможности представители Intel, то дела у компании с финансовыми потоками начнут выправляться не ранее 2027 или 2028 года. Если к тому времени производственный бизнес начнёт приносить прибыль, план реструктуризации найдёт гораздо больше сторонников. Правда, независимая компания, которая будет выпускать чипы для клиентов Intel, может столкнуться с проблемами их поиска. С другой стороны, после такой реструктуризации будут исключены риски, связанные с попаданием проектной документации конкурентов в руки компании Intel, так что в этом сценарии не всё так однозначно.