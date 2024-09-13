Не можешь — научим, не хочешь — заставим.

Даже на этапе выделения субсидий по «Закону о чипах» в США руководство Intel не стеснялось активно лоббировать свои интересы на уровне федерального правительства, а уж когда над компанией сгустились тучи из-за высоких затрат на реструктуризацию и падающей выручки, этот метод защиты бизнеса был принят на вооружение без колебаний. Как отмечает CNBC, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) сперва встретился с министром торговли США Джиной Раймондо (Gina Raimondo), и только потом она приступила к разъяснительной работе в среде американских бизнесменов.

Источник изображения: Intel

По данным источника, Гелсингер во время встречи с чиновницей дал ей установку на необходимость увеличения доли производимых на территории США чипов в свете угрозы со стороны Китая для Тайваня, где сейчас выпускается основная часть подобной продукции. Министр торговли США использовала серию встреч с крупными акционерами таких компаний, как Apple и NVIDIA, чтобы стимулировать с их стороны спрос на услуги Intel по контрактному производству чипов. Насколько успешной была такая разъяснительная работа, пока судить сложно. Сообщается, что совет директоров Intel соберётся на этой неделе для обсуждения вопроса о вариантах реструктуризации компании.