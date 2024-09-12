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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD вернулась к выпуску мобильных видеокарт — к выходу готовится Radeon RX 7800M
TDP новинки — какие-то неадекватные 180 Вт.

После почти годичного перерыва AMD представила новую мобильную видеокарту Radeon RX 7800M. Несмотря на то, что количество игровых ноутбуков с её поддержкой остаётся под вопросом, технические характеристики новинки стали известны ещё до официального анонса благодаря утечке информации, связанной с внешней видеокартой на базе 7800M, средства на выпуск которой собирались методом краудфандинга. Официальные спецификации, опубликованные на сайте AMD, подтвердили информацию, ранее «слитую» в сеть.

Новая видеокарта построена на базе графического процессора Navi 32 и предлагает ряд компромиссных решений по сравнению с флагманской моделью RX 7900M, представленной в октябре прошлого года. Количество вычислительных блоков сократилось с 72 до 60, что, тем не менее, почти вдвое превышает показатели RX 7600M XT. Примечательно, что 7800M оснащена тем же количеством вычислительных блоков, что и недавно анонсированная PlayStation 5 Pro.

Видеокарта может похвастаться игровой частотой 2,1 ГГц и 12 Гбайт видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 432 ГБ/с. По сравнению с флагманской моделью, количество блоков растеризации сократилось почти вдвое — с 192 до 96. Однако 7800M сохранила TDP на уровне 180 Вт, как и у старшей модели. В сочетании с дисплеем 1440p или 1080p с высокой частотой обновления кадров видеокарта, вероятно, обеспечит высокий уровень производительности в современных играх.

Компания One-Netbook, анонсируя внешнюю видеокарту OneXGPU 2 на базе 7800M, поделилась предварительными данными о производительности новинки. По заявлению One-Netbook, Black Myth: Wukong на OneXGPU 2 демонстрирует более 60 кадров в секунду при разрешении 3440 × 1440 пикселей с предустановкой графики «Высокие». Другие требовательные игры, такие как God of War (2018) — более 60 кадров в секунду с максимальными настройками графики при разрешении 2560 × 1600 пикселей, а Red Dead Redemption — при разрешении 1920x1200 пикселей.

#amd #видеокарты #radeon rx 7800m
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