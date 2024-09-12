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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Два китайских конкурента NVIDIA хотят выйти на фондовый рынок
В конце этого года или начале следующего.

В условиях западных санкций китайские разработчики ускорителей вычислений для систем искусственного интеллекта пытаются найти средства на своё развитие на фондовом рынке. Как сообщает South China Morning Post, подготовку к IPO начали сразу две китайские компании такого профиля: Enflame Technology собирается привлечь около $280 млн на фондовой бирже Шанхая, следом там же попытает счастья Biren Technology, основанная выходцами из NVIDIA и стремящаяся создавать ускорители, конкурирующие в сфере вычислений с продукцией этой американской марки.

Источник изображения: Biren Technology

Впрочем, если говорить о техническом потенциале Biren Technology, то после попадания под санкции США она утратила доступ к услугам той же TSMC, а потому теперь вынуждена выпускать чипы по более зрелым технологиям, которые с актуальной линейкой предложений NVIDIA тягаться в производительности уже не смогут.

Обе китайские компании уже начали готовить своих руководителей к выводу активов на биржу, этот процесс обычно длится от трёх до двенадцати месяцев. Соответственно, если Biren и Enflame не выйдут на шанхайскую биржу в конце текущего года, они сделают это в следующем. Примечательно, кстати, что Enflame была основана в 2018 году выходцами из AMD, поэтому у продукции обеих китайских компаний есть условные «американские корни». По состоянию на апрель этого года Biren удалось привлечь от инвесторов около $780 млн, по состоянию на ноябрь прошлого года капитализация стартапа оценивалась в $2,19 млрд.

#nvidia #китайские производители #ipo #biren
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