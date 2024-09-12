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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD пришлось опровергнуть слухи о намерениях выпускать электрические мотоциклы
Хотя для сторонних заказчиков она может разрабатывать их дизайн и компоненты.

Китайская компания BYD не только является третьим по величине автопроизводителем в мире, но и может поспорить с Tesla за звание крупнейшего поставщика электромобилей, а ещё она является вторым по величине производителем тяговых батарей, уступая только CATL. Появившиеся в патентных базах данных изображения мотоцикла, принадлежащие BYD, породили слухи о намерениях компании выйти и на этот рынок, но издание CnEVPost опровергла соответствующую информацию.

Источник изображения: BYD

По словам представителей BYD, патентное изображение электрического мотоцикла действительно принадлежит этой компании, а именно — дочерней структуре BYD Electronic, но дизайн мотоцикла был разработан ею по заказу одного из клиентов. Если учесть, что дочерняя компания FinDreams Battery также поставляет тяговые батареи для двухколёсного электротранспорта, ничего удивительного в таком сотрудничестве нет. Если же говорить непосредственно о торговой марке BYD, материнская компания не собирается под ней выпускать двухколёсные транспортные средства.

#электромобили #byd #электромотоциклы
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