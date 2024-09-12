Рубеж в $1 трлн будет пройден за десять лет до этого.

Руководитель отраслевой ассоциации SEMI Аджит Маноча (Ajit Manocha), как сообщает Nikkei Asian Review, во время своего выступления на недавнем мероприятии на острове Тайвань заявил, что полупроводниковой отрасли понадобилось 70 лет, чтобы достичь годового оборота в $600 млрд, но рубеж в $1 трлн она покорит либо к концу десятилетия, либо двумя годами позже.

Источник изображения: GlobalFoundries

В течение ближайших лет двигать выручку участников полупроводникового рынка активнее всего будут сегменты искусственного интеллекта и «Интернета вещей», как считает ветеран отрасли. Следующее десятилетие пройдёт уже под символом квантовых вычислений, а очередной триллион долларов годового оборота полупроводниковая отрасль разменяет к 2040 году.

Аджит Маноча также отметил, что повышение разнообразия сфер применения полупроводниковых компонентов сделало отраслевые кризисы более короткими и менее глубокими. Развитие региональных производственных хабов важно для повышения надёжности поставок чипов, но участникам рынка важно понимать, что полностью уйти от международной кооперации не удастся. Вся отрасль в целом зависит главным образом от примерно шести крупных стран, причём не только технологически, но и с точки зрения поставок сырья и материалов.