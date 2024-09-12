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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В третьем квартале спрос на ноутбуки последовательно вырастет только на 4%
Против обычных пяти процентов.

Аналитики Citi выяснили, что в августе объёмы поставок ноутбуков выросли на 15% по сравнению с июлем, но об оживлении рынка говорить рано, поскольку в июле была сформирована низкая база для сравнения. Если рассматривать третий квартал в целом, то он принесёт увеличение спроса на 4% в последовательном сравнении против типичных для этого сезона 5%.

Источник изображения: AMD

Общение с представителями Intel, Dell и WD на прошлой неделе позволило экспертам Citi сделать вывод, что спрос на ПК восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Складские запасы, накопленные после пандемии, удалось реализовать, но их повторное восполнение завершилось недавно, а потому рассчитывать на дальнейший рост спроса приходится с осторожностью. Как считают аналитики Citi, по итогам текущего года будет реализовано 256 млн ПК, что на 1% больше, чем годом ранее, но соответствует уровню периода, который предшествовал пандемии.

#amd #intel #аналитика #ноутбуки #рынок пк
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